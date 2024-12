La Policia Local de Cambrils envia un equip a una de les zones més afectades per la DANA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Local de Cambrils ha enviat un dispositiu policial al municipi d’Alfafar, situat a l’Horta Sud de València, que va ser una de les zones més afectades per les pluges torrencials que van desbordar el barranc del Poyo. Concretament, s’hi ha desplaçat un sergent i tres agents voluntaris amb un tot terreny i un cotxe patrulla, equipats amb material per poder realitzar suport policial en el marc de les competències pròpies, coneixements i formació dels efectius.

Durant quatre dies, del 2 al 5 de desembre, els quatre policies cambrilencs treballaran conjuntament amb la policia municipal d’Alfafar, amb patrulles mixtes per ajudar en tasques de vigilància i seguretat ciutadana. Cal tenir en compte que la feina de la policia s’ha multiplicat des de les inundacions i per això el cos local necessita la màxima col·laboració possible.