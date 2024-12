Prades obté una partida de 70.000 euros de la Diputació per destinar-los al parc astronòmic

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona aportarà una partida de 70.000 euros en els seus pressupostos per aquest proper 2025, que s’han aprovat aquest dimarts, per comprar uns terrenys pel Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades.

Així ho ha donat a conèixer l’alcalde de Prades, Llorens Torruella, després de reunir-se avui amb el vice-president de l’àrea econòmica de la Diputació de Tarragona, Fran Morancho.

Durant la reunió Fran Morancho ha subratllat que «la Diputació, mitjançant l’ímpuls Dipta, aportarà un total de 665.000 euros en els propers quatre anys, per tal que l’ajuntament pugui disposar d’aquests recursos econòmics, tant de la part que es destinarà a despesa ordinària com de l’altre part a inversió. Estem parlant, per tant, d’un volum econòmic molt important».

«Tal com hem demostrat també en els pressupostos per aquest proper 2025 les ajudes i inversions per ajudar al nostre món local, que és la administració més propera a la ciutadania, són una de les raons de ser de la Diputació i, sense dubte, una de les prioritats de l’actual equip de Govern», ha explicat Morancho.

Per la seva banda, l’alcalde de Prades, Llorens Torruella, ha agraït «a la Diputació de Tarragona aquest esforç que fa per donar un cop de mà als petits pobles de la demarcació, com és el cas de Prades. Gràcies a aquestes ajudes podem dur a terme iniciatives que, d’altra banda, donada la realitat dels pressupostos municipals seria impossible que poguéssim fer-ho nosaltres sols».

En aquest sentit, el projecte del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades és fonamental. «Vull destacar que a Prades tenim un espai únic per l’observació astronòmica en el conjunt de tot el país, donat que tenim unes condicions d’estabilitat del cel i de la imatge nocturna, obscuritat, climatologia i orografia que ens fan únics a nivell nacional i internacional».

Llorens Torruella ha destacat que «com a alcalde he intentat en tot moment aprofitar tots els instruments que tenim per fer que Prades avanci. En aquest sentit ja anuncio que el proper pas que volem fer serà habilitar al nostre terme municipal un heliport nocturn per tal de poder fer front a emergències o a les contingències que convingui, donada la nostra posició envejable com a cruïlla de comunicacions», ha reblat.

Aquesta reunió forma part d’un cicle de reunions del vice-president Fran Morancho amb alcaldes i alcaldesses dels municipis de la demarcació a fi i efecte d’apropar projectes, millorar resultats i ser el màxim d’eficients possibles en la satisfacció de les demandes dels ciutadans.