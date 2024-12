Cambrils busca un soci privat pel Festival Internacional de Música

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) s’encamina aquest 2025 a la seva 49a edició. En aquest temps, l’esdeveniment ha passat per diverses organitzacions i escenaris des del parc Samà als seus orígens fins al parc del Pinaret. Un dels canvis més rellevants en aquests anys va ser el decidit durant l’edició d’aquest 2024, on la gestió es va dur a terme directament per l’Ajuntament de Cambrils, desfent-se així de la col·laboració privada.

Amb aquest canvi, el certamen va deixar de comptar amb les primeres espases de la música nacional i internacional –el 2022 hi van passar Sergio Dalma, Raphael, Nathy Peluso o Loquillo– per canviar a una oferta més centrada en la música catalana i els grups emergents. A més, es van ampliar els escenaris i es van afegir concerts populars a la Torre del Llimó, el parc del Nou Cambrils o a la plaça del Pòsit.

Ara, la corporació municipal ha decidit tornar a impulsar la col·laboració privada per la gestió integral del festival a través d’un contracte que es faci càrrec de les següents dues edicions amb la possibilitat de prorrogar-lo a dues més.

L’Ajuntament de Cambrils ha pres aquesta decisió després de considerar que no compta amb recursos humans ni econòmics per organitzar aquesta activitat cultural. L’empresa que s’encarregui de la gestió de les futures edicions haurà d’haver estat al capdavant de, almenys, dos festivals de música o esdeveniments similars.

Per a cada una de les pròximes quatre edicions, l’Ajuntament de Cabrils ja estimat un valor de mig milió d’euros, arribant a un total de dos milions d’euros en quatre anys si s’aprovés la pròrroga. Per a aquests càlculs, el consistori ha tingut en compte els costos de l’edició que va gestionar, amb una despesa total de poc més de 400.000 euros.

Per a la contractació d’artistes s’ha establert un preu de 150.000 euros, amb els quals s’espera recaptar 145.000 euros en entrades. Aquesta xifra suposaria doblar el volum aconseguit per l’edició de 2024. Tot i la nova fórmula, el consistori cambrilenc continuarà aportant 230.000 euros a aquest esdeveniment per tal de garantir la rendibilitat.

Respecte al format, el festival pretén mantenir alguns dels espais estrenats aquest any com el parc del Pescador o la Torre del Llimó, tot sense oblidar el parc del Pinaret com a escenari principal. Es programaran un mínim de deu artistes i un màxim de dotze. La licitació tindrà en compte la programació d’artistes residents a Catalunya i que interpretin en llengua catalana, tot i que també es valorarà aquells que tenen reconeixement internacional.