El CAP de Miami Platja renova la imatge de la sala d’espera de pediatria

«Canviar una sala d’espera grisa i trista, d’un lloc que de vegades fa una mica de por, per un espai divertit i ple de colors». Amb aquest objectiu l’alumnat de 3r A i B de l’escola Joan Miró ha dut a terme un procés participatiu, els darrers mesos, que ha culminat amb un canvi d’imatge de l’àrea de pediatria del Centre d’Atenció Primària de Miami Platja. Per poder tirar endavant aquest projecte els nens i nenes van demanar el suport de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i del CAP, que han col·laborat estretament amb el centre educatiu per poder fer realitat la seva idea.

Aquest dijous, l’alcalde Fran Morancho i la regidora d’Educació i Salut Pública Elvira Montagut, juntament amb l’equip directiu de l’Àrea Bàsica de Salut del municipi, Roser Pedret i Teresa Besora, així com membres de l’equip de govern, han rebut a la seixantena de nens i nenes i el professorat de l’escola Joan Miró per veure in situ el resultat de tota la feina feta. També els ha acompanyat la directora de l’escola Eva Tarragó.

Els infants han explicat com van anar proposant diverses opcions per millorar la sala d’espera (posar-hi una televisió, una taula per pintar, una capsa amb joguines...) fins arribar a la idea de decorar l’espai amb vinils.

A partir d’aquí van pensar diversos elements que volien que hi apareguessin, com l’Estany Gelat, la Platja Cristall o la pirata Lluna Roja.

El resultat final és un mural educatiu i conscienciador, sobre el mar i les espècies que hi habiten. També del nostre entorn més proper. Per això, als vinils que decoren les parets i els finestrals s’hi poden observar també varietat d’espècies marines com el cranc ermità, la medusa, el peix lluna, tonyines, el calamar o el fartet (espècie autòctona), a més de la posidònia, posant en valor la seva importància per oxigenar el mar i característica de les nostres costes. També hi apareixen altres espècies destacables de la nostra fauna com el blauet, les garces o el corriol gros i de la flora com els canyissars, els joncs o la salicòrnia.

Les tres parts han destacat que la sala d’espera s’ha convertit en un lloc molt més agradable i han agraït la bona entesa i la col·laboració per poder tirar endavant les bones idees dels infants.