Cambrils renova la rampa de l’Skate Park afectada per un incendi

L’Ajuntament de Cambrils ha substituit la rampa de l’Skate Park que va resultar malmesa per un incendi a la pista. La retirada de la peça afectada, l’arranjament del formigó malmès i la instal·lació de la nova estructura ha estat una actuació transversal dels Departaments d’Esports, Urbanisme i Joventut.

El Departament de Joventut ha assumit la inversió de 8.113 euros per la compra i instal·lació de la nova rampa i 1.808 més per l’arranjament del paviment malmès. La selecció de la peça, que està fabricada amb materials millors i és més gran que l’anterior, s’ha fet conjuntament amb l’associació de joves Cultívate, que estan fent un ús i cura d’aquest espai públic.

Aquesta acció està inclosa en el Pla Municipal de Joventut de Cambrils 2026 amb l’objectiu de promoure la implicació dels joves en propostes o iniciatives que afecten el conjunt del municipi o comunitat. En aquest cas, l’associació s’encarrega de promoure el respecte i cura de les instal·lacions, així com la promoció de l’aprenentatge en el patinatge per skaters i skooters.

La rampa s’estrenarà demà dissabte 30 de novembre amb la segona edició de la competició d’skate Halloween Skate Jam Party, organitzada per Cultívate amb el suport del Departament de Joventut. Aquest esdeveniment, que inclou les modalitats d’skate i d’scooter, estava inicialment programat pel 27 d’octubre, però es va haver d’ajornar per causes meteorològiques.

L’horari de l’esdeveniment serà des de les 10h fins les 19.30h aproximadament. Les competicions es realitzaran durant al matí, mentre que a la tarda hi haurà diferents tallers.