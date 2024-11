L’antiga cafeteria del pavelló de Cambrils es convertirà en una sala d’entitats esportives

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils ha iniciat les obres per convertir l’antiga cafeteria del Palau Municipal d’Esports en una sala d’entitats esportives. L’adequació, que es preveu acabar aquest 2024, s’ha adjudicat a l’empresa Grup Gestió 3000 SL per un import de 24.802,37 euros IVA inclòs i inclourà actuacions com modificar la porta dels serveis, el paviment i el sostre.

Posteriorment, es dotarà de mobiliari per poder acollir formacions, reunions, i altres activitats organitzades pels clubs cambrilencs, que actualment no disposen d’un lloc apropiat per aquest tipus de trobades en el si de les instal·lacions esportives.

La regidora d’Esports, Camí Mendoza, ha explicat que s’ha decidit canviar l’ús d’aquest local que forma part del propi equipament per donar resposta a una necessitat important pel funcionament de les entitats esportives. Cal recordar que en el passat en aquest espai hi havia hagut la cafeteria Can Vicens però es va tancar fa més de dos anys.

Nou pavelló poliesportiu

D’altra banda, també avança la licitació del concurs d’idees pel projecte del nou pavelló poliesportiu que s’ha de construir en un solar municipal a tocar de l’Institut Mar de la Frau. Aquest novembre s’ha publicat al perfil del contractant la contractació conjunta en dues fases, de la redacció del projecte executiu i posterior direcció d’obra, per un import de 145.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 2 de desembre.