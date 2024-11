Un festival que reivindica la tradició des del feminisme

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Divendres 29 de novembre Arbolí donarà el tret de sortida a la primera edició del Festival La Muntanya, una celebració cultural, que tindrà periodicitat anual i que està pensada per a famílies, especialment per a les comunitats rurals del Baix Camp i el Priorat. Aquest festival, que conjuga música en viu, cultura i tradició, s’estrena amb un perfil marcadament feminista, donat que pràcticament totes les formacions que formen part de la programació estan compostes per dones.

La festa s’articula al voltant de tallers i concerts de música en viu i, precisament, el primer espectacle, reuneix totes dues coses. Es tracta d’un taller de cançó de taverna, a càrrec del grup Escornalfolk, que es farà divendres a les cinc de la tarda. L’endemà, dia fort de l’aplec, arrencarà amb un taller de dansa, anomenat Quina cançó ballem?, i que serà dirigit per Lídia de Mena (dansa i veu) i Anaís Falcó (violí i veu). La sessió s’articula en dues franges: d’11 h a 12.30 h, destinada als més petits (5-12 anys) i de 16 h a 17.30 h, destinada als més grans (a partir de 12 anys). Abans de dinar, el grup de gralleres Les Antines farà una cercavila pel poble, ben escortades per diverses colles geganteres de pobles veïns.

I a la tarda se succeiran dos concerts de música. El primer és el de Betzuca, un duet que encanten allà on van amb el violí, l’acordió diatònic i les seves veus, i que actuaran a les 18 h. Aquest és un espectacle pensat especialment per gaudir en família. La festa es clourà a partir de les 19.30 h amb el concert de Les Pitxorines, formació que ha estat reconeguda amb els premis al Millor disc de Folk de la crítica i Millor disc de Folk per votació popular en l’última edició dels premis Enderrock.

La paraula pitxorina vol dir al·lota jove, alegre i falaguera, i és una paraula mallorquina en desús, emprada sobretot al llevant mallorquí. La formació treballa a partir del cançoner popular de Mallorca, que les mateixes integrants escoltaven quan eren petites, però amb arranjaments contemporanis, que beuen entre altres estils del jazz o la clàssica. Les nou integrants del grup s’han format en conservatoris superiors i es dediquen professionalment al món de la música.

El Festival La Muntanya té com a directora Júlia Soler (@sibemoll_), i el cartell és obra de l’il·lustrador Miguel Bustos (@miguel.bustos).

Les entrades tenen un preu de 10 euros per als adults i 5 euros per als infants, mentre que és gratuït per als menors de 3 anys. Es poden comprar a través de la web d’Entradium o bé a la guixeta.