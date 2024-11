La Festa Major de la Immaculada arriba a Cambrils: actes i programació

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Festa Major de la Immaculada tindrà enguany uns protagonistes molt especials. Els Gegants Pere i Camí, els nou nanos vells, els Gegants Ermengol i Magdalena, i el Ball de Bastons celebraran els seus aniversaris amb l’organització de diverses activitats obertes a tots els públics.

La primera festa d’aniversari serà la dels 70 anys dels gegants Pere i Camí i els Nanos i la dels 30 anys de gegants Ermengol i Magdalena. Per celebrar-ho com cal, el 6 de desembre, de 17 h a 18 h, la colla gegantera Tota l’Endenga convida els nens i nenes a anar a la plaça de l’Església de Santa Maria i fer-se selfies amb els gegants gràcies al muntatge d’una escala que permetrà pujar fins a l’altura de la cara i veure’ls de ben a prop.

Seguidament, s’iniciarà una cercavila fins a la plaça de la Vila, on es bufaran les espelmes i s’oferirà un berenar per tota la canalla. La segona celebració serà la del Ball de Bastons, que s’ha proposat el repte de reunir el màxim nombre de bastoners i bastoneres que han passat per la colla durant tota la seva història per fer la Ballada dels 30 anys el dia 15 de desembre a les 12 h a la plaça del Setge. Posteriorment, es presentarà un nou ball anomenat La trentena i s’estrenaran nous bastons fets per l’ocasió a partir dels radis d’una roda de carro, seguint l’antiga tradició dels pagesos.

La Festa Major de la Immaculada s’obrirà demà a les 18 h amb l’encesa de l’enllumenat a la plaça de l’Ajuntament, amb la participació de les escoles de Cambrils que llegiran els desitjos i les corals que cantaran nadales.

El divendres 6 de desembre hi haurà el torneig de Futbol 7 Vila de Cambrils i la festa d’aniversari dels Gegants. I l’endemà dissabte a les 18 h la Torre del Llimó acollirà la nova Cantada de Nadales i vi calent de Vileros i Mariners amb el grup Terra Ferma.

El dia gran, el 8 de desembre, començarà a les 11:30 hores amb la missa i la processó amb la Colla Gegantera Tota l’Endenga, el Ball de Bastons de Cambrils, i els Xiquets de Cambrils, acompanyats de la Cobla Ministrers de Cambrils. A la tarda, a partir de les 18 hores, l’Orquestra Meravella oferirà el tradicional concert. Com és habitual, la festa major de la Immaculada coincideix i enllaça amb l’inici de les activitats nadalenques, com la Fira de Nadal.