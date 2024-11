El CSIF segueix amb les mobilitzacions a l'Ajuntament de Cambrils

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) juntament amb UGT i CCOO, segueixen amb mobilitzacions a l'Ajuntament de Cambrils per exigir millores urgents en les condicions laborals i de gestió del personal municipal del consistori.

Entre les reivindicacions reclamen una gestió deficient dels Recursos Humans i els increments salarials pendents, ja que persisteixen retards en l'aplicació de l'increment salarial del 0,5% corresponent al 2023 i del 2% previst per al 2024.

Denuncien també la manca de lideratge en Recursos Humans, ja que des de fa més d'un mes, l'Ajuntament no té la figura de Cap de Recursos Humans, i el personal del departament està sotmès a una sobrecàrrega de treball sense eines informàtiques bàsiques per a la gestió diària.

Des dels sindicats alerten que l'escassetat de personal afecta tot l'Ajuntament, cosa que compromet greument la qualitat del servei que reben els ciutadans de Cambrils. Alhora que denuncien condicions laborals precàries com sobrecàrrega de treball, incompliment de pagaments, l'assignació de tasques a empleats sense la retribució adequada o categoria corresponent i la impossibilitat de cobrir baixes degut a la manca de convocatòries de borses de treball.

Per CSIF, «no són suficients les bones intencions dels dirigents ja que no es tradueixen en res tangible així que seguirem amb les mobilitzacions fins que es produeixi un canvi». Per això, demà es tornaran a concentrar, aquest cop durant el ple municipal de l'Ajuntament, a les 13h.