Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant instal·la cinc compactadores de llaunes al municipi

Amb l'objectiu de continuar promovent el reciclatge, la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha instal·lat cinc compactadores de llaunes de refresc al municipi. En concret, als nuclis de Vandellòs (al costat del pavelló esportiu i del Casal d’Avis), de Masriudoms (al costat del Casal del Puvill) i de l’Hospitalet de l’Infant (a la Plaça Almadrava i al costat del parc infantil del pavelló esportiu).

L’Ajuntament ha escollit aquestes ubicacions perquè estan a prop d’espais d’oci, la qual cosa facilita als usuaris el reciclatge d’envasos de llauna i serveix per conscienciar la ciutadania sobre la importància de revalorar els residus, segons ha explicat la regidora de Medi Ambient, Laura Olmo.

Olmo ha recordat que la compra de maquinària per al retorn d’envasos per a l’Hospitalet de l’Infant va ser una de les propostes guanyadores dels Pressupostos Participatius de 2023, que ara ha implementat el consistori, amb una inversió de 15.000 euros, aproximadament.

El model de compactadora instal·lat, d'acer, a més de permetre el seu ús en exteriors, redueix el 80% del volum de les llaunes dipositades només amb la força mecànica que fa l'usuari/ària sobre la palanca que activa el mecanisme per aixafar les llaunes. Amb aquestes màquines, així doncs, s’aconsegueix reduir l'impacte ambiental dels residus de llauna, disminuint-ne el seu volum i, per tant, l'espai i energia necessària per transportar aquests residus.

El disseny de les compactadores permet que els ciutadans i ciutadanes les puguin fer servir intuïtivament i, a través de la serigrafia que tenen estampada, amb imatges de llaunes i la frase «Aixafa aquí les teves llaunes!», provoquen l'efecte reclam per cridar l'atenció dels usuaris.