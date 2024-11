Bolca una caravana a l'AP-7 a Mont-roig del Camp

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Una caravana ha patit una sortida de via a l'AP-7 al seu pas per Mont-roig del Camp. Els Bombers han rebut l'avís a les 10.56 hores i s'hi han desplaçat amb tres unitats terrestres fins al quilòmetre 276 en sentit València.

Allí han comprovat com una caravana ha patit una sortida de via i com a conseqüència ha bolcat. El vehicle es trobava a la cuneta, fet que no ha comportat afectacions importants en el trànsit.

Tot i l'espectacularitat de l'accident, cap persona ha resultat ferida. Els Bombers han procedit a comprovar les bateries del vehicle i revisar si hi havia cap fuita de combustible.