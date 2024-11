Ja estan disponibles les entrades per al Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Torna el Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló, referent entre els pessebres vivents de Catalunya, que combina tradició, patrimoni i cultura. Les representacions tindran lloc els dies 6, 7, 14 i 15 de desembre de 2024, tornant a omplir el poble de Castelló d’escenes bíbliques i antics oficis. Aquesta 27a edició arriba carregada de novetats, a més de mantenir l’atractiu dels seus més de 25 anys d’història.

Aquest Nadal, el Pessebre incorpora diverses sorpreses. D’una banda, reobre l’herbolari, que torna després de dos anys, i el forn teuler s’activarà per primer cop per coure els cairons elaborats en els tallers recents.

També es començarà a construir un cocó, una estructura tradicional de pedra seca que servia com a dipòsit d’aigua. Per acabar, al recorregut hi haurà una nova escena amb estris típics de les cases pairals, com la torradora de fruits secs.

En total, es podran veure una quarantena d’escenes al llarg de tot el recorregut.

Per incentivar la venda anticipada, les primeres 1.000 entrades es poden adquirir a un preu reduït: 10 euros per adults i 6 euros per infants. Un cop esgotades, els preus seran de 12 euros pels adults (majors de 10 anys) i 7 euros per als infants (de 4 a 9 anys). L’accés per a menors de 0 a 3 anys és gratuït. Les entrades es poden comprar a www.masiacastello.cat/entrades-del-pessebre.

Franja per persones amb discapacitat i sensibilitat

Aquest any, el Pessebre inclou un passi especial a les 16:30 h del diumenge 15 de desembre, pensat per a persones amb discapacitat i sensibilitat alta.

Durant la resta de dies, hi haurà passis cada mitja hora entre les 17:00 h i les 19:30 h, la qual cosa garantirà una visita ordenada i còmoda per a tothom.