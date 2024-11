El Consell Comarcal del Baix Camp cobrirà baixes i jubilacions i camina cap a una nova RLT

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

«La reunió ha anat bé; podria haver anat millor». Amb aquestes paraules resumia Conxi Montes, presidenta del comitè d’empresa del Consell Comarcal del Baix Camp, la reunió mantinguda ahir amb l’equip de govern de l’ens supramunicipal per compartir les reclamacions de la plantilla i intentar trobar solucions.

La trobada va servir per apropar posicions i començar a posar fil a l’agulla. La mesura més immediata que se n’extreu serà la cobertura de baixes, excedències i jubilacions. Montes va explicar que es farà «a partir de ja, en un termini d’un mes». Així i tot, lamentà que «ja es podria haver solucionat».

Plantilla i directiva coincidiren en la voluntat de tirar endavant una nova Relació de Llocs de Treball (RLT). El president del Consell Comarcal del Baix Camp, Ernest Roigé, va afirmar que existeix «el compromís» d’encaminar-se cap a una «nova RLT». «Sembla que hi ha coses que estan canviant i la situació ens permetrà fer-ho», va expressar. L’administració pública haurà d’efectuar «consultes» i veure «quin tràmit hem de fer».

Dijous, però, tornarà a trobar-se amb els representants dels treballadors. Montes va assenyalar que volen un compromís per escrit signat per tots els partits polítics i que l’acord passarà per ple el 10 de desembre. L’RLT s’aplicaria amb un termini màxim d’un any, però «amb efecte retroactiu a pagar des de l’1 de gener del 2025».

Això no obstant, la presidenta del comitè d’empresa va apuntar que han hagut «de cedir en una cosa que no volíem cedir, però esperem que això comporti que puguem avançar, perquè estàvem estancats». Es refereix al fet d’haver «d’anul·lar les taules salarials que teníem aprovades». «Si arriba l’1 de gener i això no està en marxa, haurem de buscar altres alternatives que potser no agradaran, però no podem més», va asseverar.

Mentre el comitè d’empresa i l’equip de govern estaven reunits, una cinquantena de treballadors es van manifestar a les portes de l’ens comarcal cridant proclames com «respecteu els acords» o «menys polítics, més treballadors». Així mateix, mostraren pancartes amb missatges com «inacció=dimissió». En aquesta línia, Montes va assegurar que no s’aturaran les mobilitzacions. «Fins que no es vegi moviment, no pararem», tancà.