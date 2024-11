El Mercat de Nadal de l’Hospitalet de l’Infant s’obrirà aquest 29 de novembre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mercat de Nadal de l’Hospitalet de l’Infant se celebrarà els dies 29, 30 de novembre i 1 desembre, a la plaça Catalunya. En aquest espai s’hi instal·laran 25 parades, la majoria locals, de comerços i entitats que vendran diversos tipus d’articles (d’alimentació, artesania, decoració, roba, complements, etc.). A més de les parades, les persones que visitin el Mercat s’hi trobaran diverses activitats, adreçades especialment als infants: espectacles d’animació, tallers de manualitats i galetes.

L’horari d’obertura del Mercat, que ha organitzat la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, serà de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.

Durant els dies del Mercat i dins de l’horari d’obertura, tots els nens i nenes es podran fer una fotografia de record amb el Pare Noel i portar-li la seva carta de desitjos.

Encesa de llums de Nadal

A més, aquest divendres 29 de novembre estan previstos els actes oficials de l’encesa dels llums de Nadal al municipi: a les 18 h, a la plaça Drs. Gil Vernet de Vandellòs; i a les 18:45 h, a la plaça Catalunya de l’Hospitalet de l’Infant. Als dos llocs s’hi oferirà una xocolatada popular per gentilesa de l’Associació de Comerços de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors (ACHV). A Vandellòs, hi haurà música en directe a càrrec de Catukra, el grup d’acordionistes de l’Escola Municipal de Música; i un pinta cares infantil; i a l’Hospitalet de l’Infant, actuarà el grup Cor Jove i alumnes de l’Escola de Música; també es podrà gaudir de l’espectacle Flocs de neu. Per acabar l’acte, hi haurà una actuació del Club de Gimnàstica Rítmica i Aerorítmik de l’Hospitalet de l’Infant.

A partir d’aquest dia, tots els nuclis del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant estaran il·luminats per Nadal i es donarà el tret de sortida al programa d’actes organitzats per aquestes festes.