Aleix Rom agafarà el relleu de Camí Mendoza a la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils

L’actual regidor d’Hisenda, Compres i Contractació de l’Ajuntament de Cambrils, Aleix Rom, assumirà la regidoria d’Esports, aprofitant la seva experiència com a representant territorial de l’Esport de la Generalitat a Tarragona, i agafant el relleu a la fins ara responsable, Camí Mendoza, que seguirà liderant dues grans àrees, Turisme i Platges, i acompanyant els projectes que ha iniciat en l’àmbit esportiu durant aquest primer període del mandat. El canvi es farà efectiu a partir del proper Ple Municipal, previst per divendres 29 de novembre.

Durant aquest any i mig a Esports, Camí Mendoza ha impulsat diferents actuacions per millorar i ampliar les instal·lacions esportives del municipi. Entre les accions més destacades, s’ha licitat un concurs d’idees per al projecte del nou pavelló amb un pressupost de 145.000 euros, s’ha adjudicat l’adequació de la nova sala de reunions per a entitats esportives a l’antiga cafeteria Can Vicenç, i s’ha encarregat l’estudi de valoració del projecte per substituir la gespa artificial de dos camps de futbol.

A més, també s’ha aconseguit una subvenció de 622.000 euros del Consejo Superior de Deportes amb finançament dels Fons Next Generation, que permetrà la remodelació dels vestidors de la pista d’atletisme i la instal·lació d’il·luminació LED a la zona esportiva nord.

D’altra banda, per resoldre l’endèmic problema de les goteres, ja s’ha reparat la coberta de l’annex del pavelló 1 amb una subvenció de la Diputació. De manera immediata, es realitzarà un pla de xoc per reparar i impermeabilitzar les juntes i les claraboies del pavelló 2 i la piscina amb recursos propis, i durant l’any 2025 es renovarà la coberta del pavelló 1 i s’hi instal·laran plaques fotovoltaiques amb fons Next Generation.

Una altra iniciativa que es portarà a terme a curt termini serà l’ampliació de l’oferta d’infraestructures esportives amb una inversió de 183.000 euros dels Fons Next Generation que consistirà en un circuit BTT, un camp de tir a l’aire lliure i la reparació del paviment de la pista d’atletisme.

Aleix Rom compta amb una àmplia trajectòria esportiva i institucional. Des de l’abril de 2023 i fins aquest octubre, va ser el representant territorial de l’Esport a Tarragona, càrrec que avala la seva experiència i coneixement en l’àmbit esportiu. En l’àmbit local ha format part del Cambrils Club Hoquei, l’Escola de Karate Ken-Shin-Kan, Vent d’Estrop, Vogadors de Cambrils i Centre Excursionista de Cambrils.

Aleix Rom ha manifestat que «és un orgull assumir aquesta responsabilitat per seguir impulsant l’esport al municipi i treballar al costat dels clubs i esportistes cambrilencs». Per la seva banda, Camí Mendoza ha destacat l’oportunitat que representa aquest relleu i s’ha compromès a dedicar tot el temps i esforç que sigui necessari fins a completar el traspàs de competències. «Durant aquest any i mig, hem fet el primer pas de projectes molt importants per l’esport i per Cambrils, i amb aquest relleu estic segura que l’Aleix aportarà il·lusió i experiència a la regidoria per fer-los realitat», ha conclòs la regidora.