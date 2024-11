El Passeig de les Cales de Miami Platja, una realitat després de dècades de reivindicacions

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres, 22 de novembre, el Servei Provincial de Costes ha formalitzat la recepció de les obres del nou Passeig de les Cales de Miami Platja, un projecte llargament esperat que transforma el litoral del municipi en un espai modern, sostenible i pensat per a residents i visitants.

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha valorat positivament la finalització dels treballs, iniciats al setembre del 2023, tot i que ha detectat aspectes a millorar. El consistori ha presentat al Ministeri per a la Transició Ecològica un llistat de punts pendents que considera indispensables per garantir els estàndards de qualitat. «Celebrar l’obertura no ens impedeix exigir millores que compleixin amb les necessitats del municipi», han afirmat des de l’Ajuntament.

Un espai renovat per connectar amb el litoral

El nou Passeig de les Cales s’estén al llarg de 3.100 metres entre la Cala dels Àngels i la Cala dels Penyals. Amb criteris de sostenibilitat, s’ha limitat l’accés als vehicles, reservant-lo per a residents, serveis municipals i emergències, i s’ha creat un espai per a vianants que combina zones d’esbarjo amb elements com miradors, pèrgoles, fonts, bancs i aparcaments per a bicicletes.

Aquest passeig no només busca millorar la qualitat de vida dels veïns, sinó també posicionar Miami Platja com una destinació turística destacada, posant en valor el seu entorn natural i paisatgístic.

Una reivindicació històrica amb un futur prometedor

El Passeig de les Cales és el resultat d’una demanda veïnal de més de 20 anys. El projecte, inspirat en el disseny original de l’estudi Capella Garcia Arquitectura del 2010, ha comptat amb una inversió superior als 10 milions d’euros. Aquesta remodelació pretén equiparar Miami Platja amb altres municipis del litoral català i protegir el seu valuós paisatge.

Tot i els endarreriments causats pel darrer temporal, l’Ajuntament celebra l’impacte positiu de l’obra i convida els veïns i visitants a descobrir aquest espai renovat, que ja forma part del patrimoni local i està destinat a esdevenir un punt neuràlgic per al municipi.