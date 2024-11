Cambrils aprova un projecte per ampliar i millorar la xarxa de carrils bici

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils ha aprovat inicialment un projecte per ampliar i millorar la xarxa de carrils bici, seguint els paràmetres marcats pel Pla de Mobilitat Sostenible de Cambrils, que es portarà a terme gràcies al finançament dels Fons Next Generation de la Unió Europea.

Aquest projecte del Departament d’Obra Pública, amb un pressupost de 199.244,86 euros amb IVA, inclou dues actuacions que permetran millorar la connexió entre el litoral i el centre del municipi i arribar fins a la zona esportiva.

Per una banda, es preveu la creació d’un nou carril bici en un espai situat darrera de l’institut escola Joan Ardèvol per unir l’avinguda Mil·lenari i l’avinguda de l’Esport. I per l’altra, es contempla la reparació i adequació el carril bici ja existent al carrer Rosa dels Vents, al límit amb Mont-roig, entre el passeig Marítim i l’antiga carretera N-340.

Les obres consistiran en la neteja i esbrossada del terreny de darrera de l’institut escola Joan Ardèvol, la pavimentació del carril, la instal·lació d’enllumenat, bancs, papereres i aparca bicis, i la reparació del paviment del carrer Rosa dels Vents.

El regidor d’Obra Pública, Enric Daza, ha afirmat que aquesta acció concreta forma part del pla d’acció urbanística desenvolupada en els últims anys amb l’objectiu de convertir el Cambrils del futur en una ciutat més cohesionada i sostenible.

Les actuacions s’emmarquen en el projecte Cambrils, Vila Marinera Sostenible que conté 12 actuacions per diversificar l'oferta turística, desestacionalitzar la demanda i avançar cap a un destí d'experiència, mitjançant la incorporació d'atributs de turisme cultural, gastronòmic, de naturalesa i esportiu.