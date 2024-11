El Consell de Seguretat Nuclear participa en el simulacre d’emergència de la central Vandellós II

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

La central nuclear Vandellós II ha realitzat avui el preceptiu simulacre anual, segons el seu Pla d’Emergència Interior (PEI), amb la participació de l’Organització de Resposta davant d’Emergències del Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

L’actuació del CSN s’ha desenvolupat des de la Sala d’Emergències (Salem) del CSN, així com des del Centre de Coordinació Operativa (CECOP).

L’exercici s’ha iniciat a les 9:31 hores amb la simulació d’un accident aeri que hauria provocat un incendi afectant els transformadors principals, la zona d’emmagatzemament dels dipòsits de gasoil i l’edifici on es troba un dels generadors dièsel d’emergència. Això hauria implicat la pèrdua tant del subministrament elèctric interior com exterior i la parada automàtica de seguretat del reactor.

Davant d’aquesta situació, el CSN s’ha mantingut en contacte amb el CECOP per recomanar el control d’accessos a la instal·lació. També hauria recomanat la preparació de la distribució de profilaxi, l’evacuació del personal de la planta i de la població corresponent a la Zona I, així com el control marítim als voltants de la instal·lació.

Durant l’exercici, el CSN ha realitzat el seguiment de l’estat de la planta i de les actuacions del titular per recuperar les condicions segures.

El titular de la central ha arribat a simular la declaració d’emergència general (categoria IV) del seu Pla d’Emergència Interior (PEI). Per la seva part, el CSN ha activat la seva Organització de resposta davant d’emergències (PREGUI), arribant fins la manera 2, que implica l’activació dels grups operatius de la seva Sala d’emergències (Salem).

Un succés d’aquesta naturalesa hauria estat classificat inicialment com a nivell 3 en la Escala internacional de successos nuclears i radiològics (INES).

Preparació davant d’emergències

La missió del Consell de Seguretat Nuclear és protegir als treballadors, la població i el medi ambient aconseguint que les instal·lacions nuclears i radioactives siguin operades pels titulars de forma segura. De la mateixa manera, vetlla per l’establiment de mesures de prevenció i correcció davant emergències radiològiques, qualsevol que sigui el seu origen.

Situacions com la simulada durant l’exercici estan contemplades en els procediments d’operació d’emergència de les instal·lacions.

Els resultats d’aquest simulacre serviran com a base per a futures accions de millora i garantiran que Tarragona estigui preparada per respondre de manera eficaç davant de qualsevol incident nuclear que pugui ocórrer en el futur.