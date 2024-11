L’Ajuntament de Cambrils repara el paviment d'un tram del carrer Pau Casals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils està portant a terme una reparació puntual d’un tram del paviment del carrer Pau Casals, a l’espera de la remodelació total d’aquesta via situada al barri del Port. Les obres, que van començar el passat divendres, s’han adjudicat a l’empresa Tecnologia de Firmes SA per un import de 35.670,80 euros (IVA inclòs).

L’actuació se centra en el tram entre el carrer Barques i el carrer dels Pescadors, que està format per una plataforma única amb un carril central de 4 metres construït amb llamborda de formigó i espais laterals amb peces de paviment granític fins a les façanes dels edificis. Les obres també serviran per construir embornals als laterals de la calçada, per evitar l’acumulació d’aigua al punt baix de la rampa d’accés, a la zona de llevant de la plataforma.

El paviment del carrer Pau Casals havia patit una important degradació a causa de l’elevat volum de circulació, i principalment pels vehicles pesants de repartiment. La part més malmesa era el carril central, on hi havia llambordes soltes i enfonsades. En canvi, els espais laterals s’havien conservat millor, a excepció de l’enllaç amb el carrer de les Barques, que va quedar afectat per les connexions a les xarxes de clavegueram que es van realitzar amb les obres de remodelació de la Rambla Jaume I.

Els treballs consisteixen en la demolició dels paviments, la reparació de la base malmesa, la construcció d’embornals i connexió a la xarxa de pluvials, la pavimentació del carril central i rampes d’accés, la pavimentació amb peces de granit del tram de la vorera del carrer Barques, el desmuntatge i la col·locació de les tapes dels pous i reixes d’embornals.

La regidora d’Espai Públic i Sostenibilitat, Hélène Arcelin, ha explicat que l’obra era urgent perquè els desnivells suposaven un perill per vianants i vehicles i ha destacat el compromís del govern pel manteniment i l’adequació de l’espai públic des del primer dia.

La setmana passada també es va fer una reparació puntual de clots a l’avinguda Diputació i la Rambla Regueral, i s’està treballant en un projecte valorat en 445.855 euros per renovar el paviment de 13 vials. La propera obra de manteniment important serà l’arranjament de les voreres del carrer Josep Iglesias, al barri de la Llosa.

Talls de trànsit

Mentre durin les obres, previsiblement fins el 29 de novembre, el carrer Pau Casals estarà tallat entre els carrers Barques i Narcís Monturiol, es podrà circular per la Rambla Jaume I les 24 hores del dia. A més, durant la primera setmana, es canviarà del carrer Barques per fer-lo de sortida a la Rambla Jaume I. La zona vermella de limitació horària no queda afectada i seguirà en funcionament.