Cambrils se suma al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La regidora de Salut i Inclusió, Gemma Balanyà, i representants de les tres entitats organitzadores (Dolors Sabaté de Caritas Sant Pere, Maria Bertran de Càritas Santa Maria i Víctor Mangrané de Creu Roja) han presentat aquest matí el Gran Recapte 2024 que, amb el lema Menja’t les excuses, vol recollir més aliments que excuses a vuit supermercats de Cambrils i Vinyols els propers dies 22 i 23 de novembre.

La campanya impulsada pel Banc d’aliments es porta a terme simultàniament a tot Catalunya i a Cambrils la gestionen les tres entitats de la Xarxa de distribució d’aliments (Caritas Santa Maria, Caritas Sant Pere i Creu Roja) amb la col·laboració de l’àrea d’Inclusió i la brigada de l’Ajuntament de Cambrils.

Els supermercats participants en la recollida física de Cambrils i Vinyols seran l’Esclat, Spar (tres establiments), Plus Fresc, Aldi, Bon Àrea (dos establiments) i l’Aldi. A més, aquest any torna a tenir un format mixt i fins el 5 de desembre es podran fer donacions econòmiques a la línia de caixa, al web www.granrecapte.org o per Bizum al codi 33596.

La regidora d’Inclusió han posat en valor la feina del voluntariat de Càritas i Creu Roja i ha destacat que tot el que es recull físicament a Cambrils es queda al municipi per repartir entre les famílies de Cambrils en situació de vulnerabilitat.

Per la seva banda, els responsables de les entitats, que atenen prop de 200 famílies vulnerables, han explicat el funcionament del recapte i han fet una crida al voluntariat, sobretot per poder cobrir millor els torns de tots els punts de recollida i orientar a les persones que vulguin col·laborar en la campanya. Les persones interessades en col·laborar com a voluntàries es poden posar en contacte amb la Creu Roja a través del telèfon 682 696 316.

Cal destacar que enguany el Gran Recapte compta amb la participació d’alumnes dels instituts Cambrils i Vidal i Barraquer, que donaran suport en la recollida als supermercats, i nois i noies del Ramon Berenguer IV, que col·laboraran en la confecció dels lots al magatzem.

Els productes més necessaris són l’oli, la llet, els llegums, les conserves de peix i altres aliments amb data de caducitat llarga, i també articles de neteja i higiene. En canvi, no es necessiten aliments com paquets d’arròs o pasta, que ja arriben a les entitats per altres vies.

Des del seu inici, l’any 2009, el Gran Recapte ha recollit gairebé 5 milions d’aliments en cada edició, que s’han distribuït a través dels Bancs dels Aliments per garantir subministrament d’aliments per a uns tres mesos.