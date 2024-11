Cambrils instal·larà una lona biodegradable a la Riera de Maspujols per evitar el creixement de les canyes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d’Espai Públic i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Cambrils va iniciar divendres passat els treballs de neteja del tram final de la Riera de Maspujols, des de l’antic traçat de la via ferroviària fins els últims 80 metres de la desembocadura.

Aquesta actuació, que consistirà principalment en la retirada de canyes i cinc unitats de parquinsònies, inclou una prova pilot d’instal·lació d’una lona biodegradable en una superfície de 3.950 metres quadrats per evitar el creixement de la canya. La neteja s’ha adjudicat a l’empresa Atfortis per un preu de 44.715,05 euros (IVA inclòs) i es finançarà amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Paral·lelament, l’Ajuntament està treballant en una nova licitació per a la neteja regular dels barrancs, rieres i caves que travessen el nucli urbà de Cambrils, que en aquest cas es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament de Cambrils.

La regidora de Sostenibilitat, Hélène Arcelin, que aquest dimecres es reunirà amb veïns del Molí de la Torre i el Regueral per explicar les actuacions, ha recordat que el consistori neteja regularment les rieres per augmentar la capacitat de desguàs i reduir el risc d’inundacions (l’última actuació es va realitzar el desembre de l’any passat), però ha afirmat que les subvencions de l’ACA no són suficients per arribar a tot perquè la canya és una espècie invasora molt difícil d’extingir, que s’escampa i rebrota amb molta facilitat i desplaça a les espècies autòctones.

La regidora també ha explicat que a aquesta problemàtica s’hi afegeix que el tram dels últims 80 metres és un espai que no es pot netejar ni mantenir perquè es considerar una zona humida d’especial protecció per la Generalitat de Catalunya. Per això, l’Ajuntament ha fet una carta a l’ACA per insistir en la necessitat d’actuar també en aquest espai, tenint en compte els antecedents, ja que aquesta zona que rodeja la riera de Maspujols va ser una de les més afectades pel temporal de llevant del 22 d’octubre del 2019, que va provocar greus inundacions a la urbanització Sol Cambrils Park, i que va causar danys en diferents punts del municipi avaluats en dos milions d’euros.

Prova pilot

Davant la proliferació de la canya, la instal·lació de la lona biodegradable, que és una recomanació de l’ACA, podria ser una solució més efectiva per impedir que torni a créixer la canya després de la neteja. Cal tenir en compte que el cost de controlar les canyes és molt alt i només es poden extingir amb l’extracció total del rizoma d’una superfície molt gran, cosa que implicaria una inversió econòmica que no cobreixen les ajudes i que no està a l’abast de la majoria d’Ajuntaments.

Les rieres de caràcter mediterrani només baixen en episodis de pluges de forta intensitat i per això presenten problemàtiques com ara els abocaments incontrolats, una percepció molt baixa del risc, els usos que s’hi permeten, o la canalització que comporta que l’aigua baixi amb més força.

A més, la neteja completa de tot tipus de vegetació també és un problema de cara a frenar la força de l’aigua. La vegetació de ribera, autòctona, ajuda a captar aigua en períodes inicials i també a frenar la seva força quan el cabal és més alt, mentre que les canyes tenen unes arrels poc profundes, fàcils d’arrencar amb una baixada d’aigua amb força, i poden ocasionar problemes importants. Per això, cal canviar el paradigma i eliminar les canyes i els residus, però mantenir la vegetació autòctona per evitar que el cabal agafi més força destructiva.