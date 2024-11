Cambrils invertirà quasi mig milió d’euros en la millora de diversos carrers del municipi

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d’Espai Públic i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Cambrils invertirà 481.833 euros en obres de millora de diversos carrers del municipi. Per una banda, en una primera fase s’està treballant en la reparació puntual urgent de clots que han aparegut en el decurs de les últimes pluges, amb una inversió de 35.978 euros, i divendres passat ja es va actuar a l’avinguda Diputació i la Rambla Regueral.

Per altra banda, en una segona fase es portarà a terme un projecte valorat en 445.855 euros per renovar el paviment de 13 vials que s’han malmès per les arrels dels arbres, pel trànsit de vehicles de gran tonatge, i pel desgast habitual del pas del temps i les inclemències meteorològiques.

En aquesta segona fase s’actuarà en diversos trams dels carrers de Joan Rebull, Josep Llimona, Drassanes, Margarides, Liles i Cèsar Martinell, Vila-seca, València, i de les avingudes del Sol, Lluís Millet, Mil·lenari, Manuel de Falla i Vilafortuny (entre el carrer Castell d’Almansa i l’avinguda Mas d’en Bosch i la 8a avinguda i el Vial del Cavet).

Els treballs, que finalitzaran abans d’acabar l’any, consistiran en la demolició del paviment malmès, el sanejament i estabilització de la base i la reposició de l’asfalt i de la capa de rodament. Finalment, es recol·locaran els marcs i tapes dels serveis existents i es pintarà la senyalització horitzontal a la calçada.

Aquest projecte forma part de la campanya Cambrils Reviu, que va començar el mes d’octubre del 2023 i contempla actuacions com ara reparacions de voreres i paviments, arranjament d’asfaltat, reposició i noves plantacions de jardineria, pintat de bancs i remodelació de zones infantils.