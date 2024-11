Pescadors de Cambrils troben una àmfora d’uns 2.300 anys d’antiguitat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exposició del Museu Molí de les Tres Eres compta amb una àmfora púnico-ebussitana del segle IV aC, descoberta per uns pescadors cambrilencs. La peça va ser descoberta el gener del 2020 pels patrons de l’embarcació de pesca d’arrossegament Coyote del port de Cambrils.

Mentre pescaven, els germans Lluís i Pere Miquel Rebull Gavaldà van pujar a bord la peça fragmentada. Els dos pescadors van avisar a la direcció del Museu d’Història de Cambrils, que va desplaçar-se al moll per verificar la troballa.

Confirmada la seva antiguitat, l’àmfora va ser traslladada a les dependències del museu, on va romandre a l’espera de legalitzar la seva situació. El Museu va comunicar immediatament a la Generalitat de Catalunya la troballa per així començar la tramitació pertinent, que es va veure afectada per l’esclat el març de 2020 de la pandèmia de COVID.

L’estudi realitzat va confirmar que es tractava d’un recipient amfòric púnic fabricat a Eivissa al segle IV aC, és a dir, fa uns 2.300 anys. Tot i mancar-li una ansa i la vora, conservava bona part del cos. La peça s’ha incorporat a l’exposició arqueològica permanent Cambrils: els orígens, dins de la vitrina mural on ja s’exposen altres troballes amfòriques submarines, que fins ara eren totes de l’època romana.