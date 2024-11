Cambrils treu a concurs la redacció i la direcció d’obres del nou pavelló esportiu

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils ha iniciat el concurs de projectes per la redacció i direcció de les obres del nou pavelló esportiu. D’aquesta manera el consistori posa en marxa aquest equipament després d’haver redissenyat la proposta de l’anterior govern.

La redacció del projecte, amb un termini d’execució de deu mesos, tindrà un cost de 145.859 euros. Aquesta primera fase s’executarà durant l’exercici del 2025, tot i que hi ha una partida en els comptes d’enguany reservada pel projecte.

El model de concurs de projectes permetrà adjudicar amb aquest mateix procés la direcció d’obres en una segona fase, prevista pel 2026 i amb un cost de 76.752 euros. Les obres tenen una durada prevista de dos anys, per tant, l’equipament no obrirà les portes fins a 2028.

D’aquesta manera, l’Ajuntament no podrà executar la seva previsió d’aixecar el pavelló durant l’actual mandat, tot i que, presumiblement, els treballs estaran encaminats per les següents eleccions.

El pavelló esportiu s’ubicarà finalment a la parcel·la annexa a l’institut Mar de la Frau. Aquest emplaçament va ser l’escollit entre 17 possibles tenint en compte un estudi demogràfic, urbà i esportiu.

Aquest informe determina que la zona més adient pel projecte és la zona de llevant. A més es justifica aquest espai ofereix sinergies amb altres equipaments esportius, indústria hotelera i aspectes de mobilitat com el futur tramvia. D’altra banda, s’apunta al fet que un parc davant l’equipament podria servir per complementar l’oferta amb un recorregut ciclista o un pum track.

A l’interior, el pavelló acollirà una pista poliesportiva de 1.500 metres quadrats que es podrà compartimentar per la pràctica de bàsquet o voleibol. La pista també haurà de permetre competicions de patinatge, ball esportiu i gimnàstica rítmica. A més, acollirà una sala de tenis taula i un punt d’interpretació per a ciclistes que servirà com a espai de trobada pels practicants d’aquest esport.

Pel que fa a espectadors es disposarà d’un aforament mínim de 480 persones amb grada fixa i telescòpica. L’edifici també comptarà amb una cafeteria i una sala de reunions per entitats. L’exterior haurà de comptar amb una terrassa tancada, aparcament i punts de recàrrega per a vehicles.

Amb tot, les obres d’edificació s’estimen en un cost de 3.811.664 euros amb IVA, un pressupost que no podrà ser superat a la redacció del projecte. El centre haurà de servir per demanda esportiva del municipi i dels centres educatius així com per a grans organitzacions esportives.