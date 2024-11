Vídeo: Troben un cos a Botarell i desmantellen una xarxa criminal vinculada a un càrtel mexicà

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d’Esquadra de la DIC, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització criminal dedicada al narcotràfic internacional i vinculada al càrtel mexicà de Sinaloa, per la seva presumpta participació en el segrest i assassinat d'un home a Catalunya.

En el marc de la investigació, el passat 5 d’agost els agents van localitzar el cos sense vida de la víctima amb signes de violència i en avançat estat de descomposició en una zona boscosa del municipi de Botarell.

Els dos cossos policials van iniciar una investigació conjunta a finals del mes de juny passat després de tenir coneixement a través d’Interpol KOSOVO i Europol ITÀLIA, respectivament, de les denúncies del pare i la dona de la víctima. En la seva denúncia van explicar que havien segrestat el seu familiar a Barcelona i que els autors dels fets els demanaven un rescat de 240.000 euros.

Un Equip Conjunt d’Investigació format pels investigadors de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions dels Mossos d’Esquadra de la DIC i de la Policia Nacional han treballat de manera coordinada els darrers mesos per tal d’identificar els segrestadors i localitzar la víctima.

Una organització criminal establerta al Maresme i Barcelona

Fruit de la investigació es va determinar que l'home hauria estat segrestat pels membres de l'organització criminal entre el 31 de maig i el 2 de juny. Els familiars de la víctima a Kosovo van rebre una comunicació dels segrestadors exigint el pagament de 240.000 euros per a la seva alliberació, i van aportar una fotografia com a prova de vida.

Dies després, la família es va posar en contacte amb els agents per informar que havien realitzat un pagament en criptomonedes davant la pressió que tenien i sota la condició de rebre noves proves que la víctima estava viva. Concretament, van realitzar l’equivalent a 32.000 dòlars en un moneder virtual de criptomonedes, seguint les instruccions de l'organització per dificultar el rastreig dels diners, però en cap moment van rebre notícies sobre la víctima i els segrestadors continuaven exigint nous pagaments.

Al llarg de la investigació, els especialistes en ciberdelinqüència van poder identificar diverses persones vinculades amb aquesta transacció i directament relacionades amb el segrest. Així mateix, l'equip d'investigació va trobar diversos indicis a l'interior del vehicle en què havia viatjat la víctima des d'Itàlia a Barcelona i que es trobava en un dipòsit municipal.

Tot va indicar que els segrestadors haurien utilitzat aquest vehicle per traslladar el cos des d'una casa situada a Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) fins a una zona apartada i boscosa de la població de Botarell. El cos sense vida de la víctima va ser trobat pels investigadors el passat cinc d'agost en un avançat estat de descomposició.

Vinculacions amb el càrtel mexicà de Sinaloa

Els segrestadors, vinculats al càrtel mexicà de Sinaloa, estan relacionats amb delictes de tràfic de drogues a nivell internacional, delictes de blanqueig de capitals, segrest i assassinat.

Rebien paquets d'origen mexicà amb metamfetamina impregnada en peces de roba que enviaven a Catalunya des de Mèxic i, un cop aquí, realitzaven el procés d'extracció de la substància estupefaent en un laboratori que tenien. Tot i viure al Maresme i a Barcelona, la majoria tenien una forta mobilitat internacional cap a diversos països europeus i Mèxic.

Catorze detinguts, armes, drogues sintètiques i un laboratori d'extracció de metamfetamina

Les gestions policials van permetre localitzar els investigats en domicilis del Maresme i Barcelona, on es van realitzar les entrades i registres judicials que van permetre la detenció sorpresa dels participants en els fets, la qual cosa va suposar la desarticulació d'aquesta perillosa organització composta principalment per individus mexicans.

La investigació va culminar amb un operatiu policial desplegat a Barcelona, Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) i Cabrils (Barcelona), amb un balanç de catorze persones detingudes, entre les quals es troba el cervell del segrest i líder de l'organització.

Durant els registres, a cinc domicilis i en un restaurant, es va localitzar un laboratori d'extracció de metamfetamina impregnada en superfícies sòlides com peces de roba, així com metamfetamina preparada per al consum, una gran quantitat d'èxtasi i una plantació de marihuana.

També es van intervenir armes de foc, material tecnològic i diners, així com indicis relacionats directament amb el segrest i l'assassinat del segrestat. Els detinguts, 11 homes i 3 dones, tenen entre 30 i 70 anys.

La víctima, de 46 anys, treballava presumptament per a l'organització i havia viatjat des d'Itàlia a Barcelona per reunir-se amb alguns dels líders de la xarxa criminal.

El jutjat d'instrucció número 2 de Reus va mantenir el secret de les actuacions durant tota la investigació per tal de no posar en risc cap de les gestions que s'estaven realitzant i que han permès la desarticulació de l'organització criminal. Amb l’aixecament del secret, els agents van comunicar als familiars de la víctima la seva mort i la localització del seu cos.