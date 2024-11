L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant millora cinc parcs infantils del municipi

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha invertit més de 45.000 euros en la millora de cinc parcs infantils: quatre de l’Hospitalet de l’Infant (el de la Pista Nova Llum, el de la plaça dels Pins, el de la plaça de l’Almadrava i el de davant de la Base Nàutica) i un de Vandellòs (el que està ubicat al costat del pavelló esportiu).

En concret, està pavimentant les dues àrees de jocs infantils de la Pista Nova Llum: està recobrint amb cautxú el voltant dels jocs; i amb formigó, la resta de l’espai que estava ocupada per terra. Amb aquesta actuació, el consistori vol millorar la seguretat dels jocs infantils, ja que el cautxú és un material que serveix per esmorteir els possibles impactes de la canalla sobre el sòl; i alhora millorar la salubritat de l’espai, per evitar que l’arena passi als carrers i per disminuir les tasques necessàries de neteja viària.

Una altra de les actuacions que ha dut a terme l’Ajuntament ha consistit en la substitució d’un dels jocs del parc infantil de la plaça dels Pins, que s’havia deteriorat pel pas del temps. Concretament, ha substituït el tobogan, l’estructura de fusta i el gronxador per un model nou.

En el cas del parc infantil de la plaça de l’Almadrava, s’han renovat els vinils de les representacions de les figures de la cultura popular del municipi; i en el cas del parc infantil situat al passeig marítim, davant de la Base Nàutica, s’ha reparat el cautxú que envolta els jocs.

Al parc infantil annex al pavelló esportiu, s’han arranjat els escocells de les moreres i està prevista la instal·lació d’un cartell informatiu sobre les normes d’ús d’aquesta àrea.