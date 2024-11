Enxampen dos conductors a Cambrils que utilitzaven targetes de tercers per no fer el descans obligatori

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos camioners en un control de transport internacional a l’autopista AP-7, a l’altura de Cambrils, per presumpta falsedat documental. Els dos conductors utilitzaven targetes de tacògraf de tercers per esquivar el descans obligatori que exigeix la normativa de transport, i així van poder mantenir una ruta ininterrompuda de 32 hores, que els va portar des d'Andalusia fins a Alemanya.

L’estratègia consistia a alternar les targetes per fer passar les hores de conducció per descans en els registres oficials, amb el risc que això suposa tant per a la seguretat viària com per al benestar dels mateixos conductors. Després de detectar la irregularitat, els agents van procedir a la detenció dels dos camioners, que podrien enfrontar-se a càrrecs per falsificació documental, un delicte que comporta sancions severes, especialment en casos on es posen en perill altres usuaris de la carretera.