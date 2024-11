Les entitats esportives de Cambrils reclamen instal·lacions esportives dignes

Publicat per Joan Lizano Rué Verificat per Creat: Actualitzat:

Els clubs esportius de Cambrils es manifestaran aquest divendres a les 18.30 h a la plaça de l’ajuntament del municipi. Ho fan després d’anys de protestes i reclamacions al consistori sobre el mal estat en què es troben les infraestructures d’esports. Denuncien la falta de manteniment d’aquestes i el mal estat sanitari dels espais esportius.

«Portem vint anys darrere de l’Ajuntament demanant que inverteixin en nosaltres, i no ho fan. Des de les associacions no entenem que s’hagin deixat arribar a degradar tant», explica Lucio Novillo, responsable del Futbol Sala Mediterrani Cambrils.

Problemàtiques com les goteres «amb les que hem conviscut fa més de quinze anys», assegura la Nerea Micola, presidenta del Club de Patinatge Artístic de Cambrils, o d’altres com les paneroles, la brutícia acumulada o la insalubritat que es respira als diversos equipaments fa impossible el dia a dia a qui en vol fer ús. Una acumulació de brutedat que es veu agreujada pel seguit d’impagaments acumulats que deu als seus treballadors l’empresa contractada per a netejar els espais.

El cap de setmana del 26 i 27 d’octubre passat es va celebrar al Palau Municipal d’Esports de Cambrils el campionat de Kárate-Do Tradicional i la Copa del món infantil. «La situació va ser vergonyosa: quatre persones de genolls eixugant amb baietes el terra de la gran quantitat d’aigua que queia de les goteres», explica Francesc Canaldas, president del Club Bàsquet Cambrils.

La situació ha arribat a un punt en què en arribar els equips que venen d’altres parts del país, des de les organitzacions dels clubs del municipi els han d’avisar que no es poden dutxar als vestuaris perquè estan tancats al públic per motius de seguretat.

Una situació que va esclatar en la darrera reunió que va tenir la regidora de Turisme i Esports del municipi, Camí Mendoza, amb les diverses entitats, avisant-les del tancament de les dutxes dels pavellons i del vestuari del camp 3 al complet. Aquesta decisió es va prendre després d’una inspecció que va portar a terme el departament de Sanitat, clausurant aquests espais per manca de salubritat.

«Ja havien avisat que els vestuaris i les dutxes s’havien de netejar en profunditat, però, com sempre, deien que eventualment s’arreglaria, i encara esperem», declara Novillo. Durant l’agost d’enguany, l’Ajuntament de Cambrils va engegar l’inici de les obres de remodelació de la coberta del Palau d’Esports. Una actuació que des del consistori asseguraven que «solucionaria definitivament els problemes de goteres dels dos pavellons». Així ho van comprovar les més de mil tres-centes persones que hi van assistir l’últim cap de setmana d’octubre.

«Les goteres no s’han arreglat. Ens fa vergonya que vingui qualsevol persona i vegi l’estat de les instal·lacions», afirma Nerea Micola, del Club de Patinatge Artístic. Des de les entitats també noten la falta de personal, actualment només hi ha un conserge durant els matins i a la tarda una vigilant de seguretat d’una empresa externa.