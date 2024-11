El sopar solidari de Swim for ELA reuneix 350 persones a Mas Gallau

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat dissabte es va celebrar el 3r Sopar Solidari de la l’Associació Swim for ELA que va reunir 350 persones a l’Hotel Mas Gallau de Cambrils.

Durant la nit es va poder fer un repàs de totes les accions i activitats solidàries que s’han realitzat al llarg de l'any per a donar visibilitat a l'Escelerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i recaptar fons per a la seva recerca. Enguany la quantitat recaptada fins el moment i sense comptar el sopar solidari és de 171.673,27€, una xifra record per l’associació, amb 30.000 euros més que l’any passat. Tot aquest import va destinat a recerca a través de Bellvitge Biomedical Research Institute - IDIBELL d'Hospital Universitari de Bellvitge , així com a la Fundació Francisco Luzón i Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls per a donar suport als malalts d’ELA i les seves famílies.

El sopar va comptar amb la presència de nombroses autoritats locals i del territori. També hi van assistir investigadors i representants de les Fundacions de l’ELA i persones que pateixen la malaltia com Yaiza Páez, Francesc Ferrando i Siscu Morell, el principal motor de l’associació.

El documental



Durant el sopar, Daniel Villanueva, guionista, productor i director de cinema va explicar el nou projecte que tenen entre mans amb l’associació Swim for ELA. Es tracta d’un documental dirigit per Ester Borrull, que busca visibilitzar l’ELA i que narra la inspiradora història de Siscu Morell, un pacient d'ELA que ha dedicat les seves forces i la seva vida a conscienciar sobre la malaltia i a recaptar fons per a la recerca.

Al capdavant de l'associació Swim for ELA, Siscu, al costat de la seva esposa Joana Bono i dos fundadors, Jordi Cervera i Daniel Rossinés, realitza cada any una travessia nadant que, a més de simbolitzar la seva lluita, recapta fons vitals per a fer costat a pacients i avançar en la recerca de l'ELA. El documental obre una campanya de micromecenatge en Kickstarter aquest octubre amb l'objectiu de completar la seva postproducció i portar el seu missatge a nivell global.