Cambrils planeja augmentar la zona blava i canviar les tarifes

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Cambrils, document que guia les actuacions per promoure la mobilitat sostenible fins al 2029, estableix diferents plantejaments per canviar l’aparcament regulat al municipi.

Una de les accions d’alta prioritat és l’ampliació de la zona blava. Els carrers Pau Casals, Eduard Toldrà, Pere III, Mossèn Jacint Verdaguer i el passeig d’Albert canviarien a aquesta modalitat, una idea que busca substituir les places de zona blava perdudes per les illes de vianants.

A més, el PMUS proposa establir una política futura dels preus d’aparcament. L’objectiu d’aquesta seria situar la zona blava per sobre dels aparcaments públics, augmentant el preu de la primera i reduint el dels segons.

També es proposa un incentiu econòmic a les tarifes per dies i per setmanes, destinades als turistes.

El document també planteja tarifes de zona blava més elevades en zones com el Port, amb major demanda, o tarifes exponencials que promoguin estacionaments curts i penalitzin les estades llargues, mentre que no recomana les reduccions a residents o abonaments per empresa.