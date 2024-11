Cambrils mostrarà en temps real les places d’aparcament lliures i ocupades

La iniciativa persegueix evitar desplaçaments innecessaris per trobar aparcament a través del Big Datta.Ajuntament de Cambrils

Publicat per Álvaro Rodríguez

L’Ajuntament de Cambrils ha tret a licitació la redacció del projecte Smart Parking, un sistema de gestió integral d’aparcament al municipi que permeti als usuaris identificar les places lliures en temps real. Aquesta actuació s’emmarca dins del projecte Cambrils. Vila Marinera Sostenible, finançat pels fons europeus Next Generation, amb l’objectiu de millorar la mobilitat i l’estacionament al municipi.

Amb aquesta iniciativa, el consistori cambrilenc pretén evitar els desplaçaments innecessaris per trobar aparcament a través d’un sistema de Big Data que mostri les places lliures en temps real dels aparcaments de zona regulada, els aparcaments dissuasius en superfície i els aparcaments públics soterrats.

El contracte que ha sortit a licitació compta amb un pressupost de 24.703 euros per a trobar el sistema intel·ligent per la lectura i processament d’aquestes dades més eficient, sigui a través de càmeres o sensors. La tecnologia podria variar en cada un dels diferents aparcaments depenen de les condicions en les quals es trobi. En qualsevol cas, es valorarà que les eines emprades permetin la lectura de matrícules per tal de facilitar la compartició de dades amb la policia local.

El projecte especifica que s’hauran d’implantar panells informatius als vials d’accés immediat a les zones d’aparcament i als vials d’aproximació. Aquests panells tindran la funció de dissuadir als conductors que es dirigeixin a les zones amb saturació d’aparcament.

A més dels dispositius físics en la via pública, la informació sobre les places haurà de ser visible en línia a través del mòbil o l’ordinador. En aquesta línia, el software proposat haurà de ser compatible amb els sistemes de gestió de dades municipals com APARCAM i el de la Policia Local de Cambrils.

Per fer possible la redacció d’aquest projecte, l’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec d’un estudi per valorar la situació actual de l’aparcament al municipi. Aquest document haurà de comptar amb un inventari de les places existents i de la seva classificació, la demanda d’aparcament al municipi, els patrons de mobilitat dels usuaris o la projecció de la demanda futura, entre altres.

A partir d’aquest treball es farà una diagnosi amb les deficiències, debilitats, oportunitats i fortaleses de l’aparcament a Cambrils. Aquest document servirà per definir quines zones o carrers necessiten actuacions de manera prioritària.

D’aquesta manera es definiran dues fases d’implantació, una amb actuacions durant l’any 2025 i una segona amb els treballs a fer durant el 2026.

Els adjudicataris comptaran amb un termini de sis mesos per la redacció del projecte. A l’estar sotmesa als fons europeus la iniciativa haurà d’estar executada abans del maig del 2026.