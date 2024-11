Mor un home de 69 anys després de ser atropellat pel seu propi tractor a Riudecanyes

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home de 69 anys ha perdut la vida aquest divendres a la tarda a Riudecanyes, atropellat pel seu propi tractor per causes que encara es desconeixen. L’accident s’ha produït al carrer Molins del poble, i els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 16.50 hores.

Les circumstàncies de l’incident encara no han estat aclarides, però les primeres informacions indiquen que el tractor hauria atropellat a la víctima, causant-li la mort. No hi ha hagut altres vehicles implicats en el succés.

Bombers de la Generalitat ha desplaçat dues dotacions fins al lloc dels fets. També efectius dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques han arribat al lloc dels fets, però no han pogut fer res per salvar-li la vida a l'afectat.