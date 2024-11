Les parades del nou mercat de Cambrils es licitaran al març

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils s’ha reunit amb operadors interessats a obrir una parada al Mercat de la Vila, que actualment està tancat amb motiu de les obres de renovació i millora integral de l’equipament municipal. La trobada, que va tenir lloc a la Torre del Llimó, va comptar amb l’assistència d’una vintena de persones interessades.

El futur mercat oferirà una combinació de producte fresc i restauració, seguint l’anàlisi que va encarregar el consistori a la consultora Uste. Neus Cárdenas, regidora de Promoció Econòmica, defensa que el mercat «sigui un pol d’atracció pel turista, però sobretot que serveixi per donar servei a la gent del barri i del municipi perquè realment hi ha necessitat».

El regidor d’Obra Pública, Enric Daza, va ser present a la reunió per explicar la reconversió d’un projecte antic de mercat tradicional al disseny d’un espai gastronòmic en un edifici protegit d’alt valor patrimonial. Daza assegura que l’estratègia urbanística d’aquest espai és «crear una nova centralitat», la qual es va iniciar amb la connexió de les avingudes Vidal i Barraquer i Horta de Sant Maria i continuarà amb la conversió del tram final de l’Avinguda Baix Camp en una gran illa per a vianants i la plataforma única de Jacint Verdaguer.

La trobada també va servir per donar tots els detalls de l’estudi diagnòstic que ha realitzat la consultora Uste. Aquest estudi ha contemplat tant l’anàlisi de l’àrea d’influència i entorn dels clients potencials, com la distribució dels espais interiors perquè s’adaptin el millor possible a la demanda dels nous operadors potencials.

La previsió és que les vuit parades de restauració i alimentació previstes surtin a licitació de cara a la primavera, amb els plecs que establiran els requisits, el reglament de funcionament, els preus i els cànons.

Coincidint amb l’arrencada de les obres, que s’allargaran fins al mes de juny de 2025, el passat 9 d’octubre també es va organitzar una reunió informativa pel veïnat i comerciants per explicar la reforma de l’edifici, l’aposta pels espais gastronòmics i el futur projecte del tram final de l’avinguda Baix Camp. A la trobada s’hi van convocar els membres dels Consells del Barri Antic, l’Eixample i la Parellada, i les entitats comercials i empresarials del municipi.