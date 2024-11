Cambrils licita la remodelació del tram final de l’avinguda Baix Camp

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d’Obra Pública de l’Ajuntament de Cambrils ha tret a licitació la remodelació del tram final de l’avinguda Baix Camp, entre l’avinguda Vidal i Barraquer i la rotonda de la cruïlla amb la carretera de Montbrió, per un import de 1.591.164,83 € (IVA inclòs). Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes de manera telemàtica fins el dia 18 de novembre a les 23:59 hores.

El regidor d’Obra Pública, Enric Daza, ha explicat que la via es transformarà en una avinguda arbrada amb predomini de vianants sobre la circulació rodada, eliminant una barrera històrica i millorant el paisatge urbà. El regidor també ha afirmat que, amb la remodelació de l’avinguda Baix Camp i la renovació integral del Mercat de la Vila, es crearà una nova centralitat urbana, que ja es va iniciar amb la connexió de les avingudes Vidal i Barraquer i Horta de Sant Maria i continuarà amb la plataforma única del carrer Mossèn Jacint Verdaguer.

El projecte preveu una gran illa per a vianants, on s’hi puguin establir comerços de proximitat, seguint la secció de la rambla que ja està executada, amb una rotonda intermitja que distribueix el trànsit dels carrers Jaume Ferran i Gaudí i l’avinguda Baix Camp. L’amplada dels carrils de circulació de vehicles es mantindrà fixa al llarg de tot el recorregut, mentre que les voreres i els parterres de la coca central varien la seva amplada per adaptar-se a l’amplada de la via.

El desnivell que hi ha actualment davant de l'Ermita de la Verge del Camí s'absorbeix amb parterres inclinats enjardinats, escales i rampa amb el recorregut adaptat. A més, per reduir la velocitat, es construirà una plataforma única a la zona de la rotonda i en els dos passos de vianants intermitjos que hi ha. Pel que fa a la il·luminació, el projecte preveu la instal·lació d’un nou enllumenat al passeig central i la substitució dels fanals de les voreres laterals.

Aquestes obres, amb un termini d’execució de 8 mesos, suposen la finalització del procés d’integració a la trama urbana de l’antiga N-340, donant continuïtat als diversos projectes de transformació urbana que s’han portat a terme des que la via es va traspassar a l’administració municipal amb la posada en marxar de la variant de l’autovial’A7. Aquest tram de l’avinguda Baix Camp és l’únic que continua tenint la configuració de via ràpida, separant físicament dos barris fortament consolidats i poblats de Cambrils: l’Eixample i la Pallissa.