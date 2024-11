L’Ateneu Juvenil de Cambrils estrena el BucRecord per realitzar gravacions amb el mòbil

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils ha posat a disposició de les persones joves del municipi un buc d’assaig equipat amb tot el necessari per poder fer gravacions d’imatge i de veu amb el propi mòbil.

El nou espai, anomenat BucRecord, està situat en una de les sales del soterrani de l’Ateneu Juvenil i compta amb dispositius de so i de llum per poder realitzar vídeos o gravacions de veu de manera totalment gratuïta. Les persones que vulguin reservar aquest espai de gravació han d’omplir un formulari al web de Joventut (www.joventutcambrils.cat) i rebran una resposta del Departament.

La regidora de Joventut, Laura Mellau, ha destacat la importància de dotar de recursos l’equipament juvenil, de cara a facilitar processos vitals propis i necessitats en aquesta etapa juvenil, com pot ser la realització de treballs de classe, de projectes d’emprenedoria o de creacions personals.

La iniciativa d’habilitar aquest espai dona resposta a una de les demandes de les persones usuàries de l’Ateneu Juvenil i era una necessitat observada des del mateix Departament de Joventut, que durant tot l’any recull suggeriments.

El BucRecord és una de les accions que formen part del Pla Municipal de Joventut 2026 amb l’objectiu de garantir espais i serveis específics per a joves, que ofereixin oportunitats per formar part de la comunitat, de participar i dur a terme propostes pròpies segons els seus interessos, motivacions i necessitats com a part de construcció del seu projecte vital, amb especial atenció en l’àmbit formatiu, cultural i artístic.

Cal recordar que l’Ateneu Juvenil ja compta amb diferents espais a disposició de les persones joves. Alguns d’aquests espais funcionen de manera lliure sense reserva prèvia (com el Punt d’Informació Juvenil-PIJ, els despatxos d’estudi de la planta baixa o l’espai de trobada) i d’altres tenen accés restringit amb reserva prèvia (com la sala miralls, l’aula de treball, o els bucs d’assaig). Les sol·licituds s’han d’enviar via web.