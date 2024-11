Expedientada una educadora d’una llar d’infants de Cambrils

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Una educadora de la llar d’infants Maria Dolors Medina de Cambrils va ser expedientada i suspesa de sou i feina durant el passat curs per diverses denúncies d’altres treballadores. El cas va arribar a les mans de Jordi Barberà, regidor d’Educació al consistori cambrilenc, poc temps després d’assumir el seu càrrec.

Segons detalla Barberà, el cas es remunta a fa uns dos anys, quan diverses companyes de l’educadora havien tramitat una denúncia contra ella als Mossos d’Esquadra, la direcció del centre també hauria informat l’Ingesol, entitat que gestiona les llars municipals, sobre una possible mala praxi.

No obstant això, la denúncia va ser desestimada pels Mossos d’Esquadra i, fins ara, la treballadora es trobava de baixa. Quan Barberà va conèixer els fets va obrir un expedient disciplinari que suspenia a la treballadora durant 40 dies, els quals ja s’han complert.

A més, va informar de la situació als pares i mares del centre, els quals van conèixer així el cas per primer cop. El regidor assegura no entendre «com no s’havia fet res abans amb unes acusacions tan greus d’amunt la taula».

El regidor reconeix que «és una part incomoda el fet de posar-ho en coneixement de les famílies», però defensa la seva actuació per tal de «protegir els infants i esclarir la veritat sobre el cas». En aquesta línia, Barberà considera que «l’anterior govern no va actuar amb la celeritat que demana una situació així», manifestant que no entén «perquè no es va fer res».

Posteriorment, el departament d’Educació va interposar una querella criminal, la qual també va ser arxivada pel jutge en considerar que no hi havia nous elements respecte a la denúncia arxivada pels Mossos d’Esquadra.

Amb les vies judicials i disciplinàries esgotades, el regidor assegura que «no hi ha res que impedeixi el retorn d’aquesta treballadora un cop acabi la seva baixa». Barberà afirma que ha rebut «inquietud» per part de les famílies, però considera la seva obligació «que tinguessin coneixement».