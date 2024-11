Cambrils recull més de 10.000 quilos d’aliments i materials pels damnificats per la DANA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La recollida del Centre Cívic de Vilafortuny per ajudar a les persones damnificades per la DANA ha aconseguit recaptar més de 10.000 quilos d’aliments i material de primera necessitat, gràcies a les nombroses aportacions solidàries i a la feina desinteressada de les persones voluntàries i entitats que ho han fet possible.

Durant tot el cap de setmana, el Centre Cívic de Vilafortuny s’ha convertit en un punt de recollida i classificació d’aliments, productes de neteja, roba o llençols, i una quantitat significativa d’aigua, entre altres. El centre continua obert per recollir donacions de material i aliments de dilluns a divendres de 15h a 22h.

El material que ha arribat fins ara ja està empaquetat i organitzat per tipus de producte, en caixes degudament etiquetades, per facilitar-ne la distribució. Properament tot aquest material es farà arribar al centre logístic que ha habilitat la delegació del govern espanyol a Catalunya, amb la col·laboració de diversos particulars de Cambrils que disposen de camions.

En aquest moment, i segons les indicacions de les diferents administracions que estan gestionant l’emergència, la via més efectiva són les aportacions econòmiques a les entitats que canalitzen aquesta ajuda sobre el territori. Per això, l’Ajuntament de Cambrils ha fet una crida a col·laborar amb la campanya de la Creu Roja (www.cruzroja.es/colabora) o de qualsevol altra organització que reculli fons per aquesta causa.

Amb aquest objectiu, l’esmorzar popular de les jornades de l’Oli Nou que es va portar a terme diumenge a la Cooperativa Agrícola va recaptar un total de 1.420 euros. Davant dels efectes del temporal, l’esdeveniment es va convertir en una cita solidària amb la col·laboració de voluntaris i voluntàries de Càritas Cambrils. Concretament, es va destinar un euro del cost del tiquet de l’esmorzar a l’ajuda humanitària, es va recollir diners amb una guardiola solidària i es van fer dos sortejos de tres lots de productes de la Cooperativa.

La recollida del Centre Cívic de Vilafortuny i l’esmorzar de l’Oli Nou se sumen a nombroses recollides i activitats solidàries que s’han organitzat a Cambrils per part d’empreses, associacions i particulars, per donar suport als pobles afectats per les inundacions.