Les jornades ‘Cambrils amb gust de mar’ promocionaran l’essència marinera del municipi

Les noves jornades Cambrils amb gust de mar han arribat amb la missió de reivindicar l’essència marinera del municipi a través dels productes de proximitat i donar protagonisme a tres espècies de peixos que es pesquen habitualment a la zona de Cambrils: el peix blau, la gamba blanca i la canana. Durant els 17 dies de les jornades, del 8 al 24 de novembre, diferents restaurants cambrilencs oferiran un menú degustació o un plat amb algun dels peixos de les jornades com a ingredient principal, maridat amb vins i caves de les DO de les comarques de Tarragona.

La regidora de Promoció Econòmica de Cambrils, Neus Cárdenas, va explicar ahir durant la presentació de les noves jornades, que aquestes són fruit del treball conjunt de la Confraria, la Cooperativa, els restauradors, l’Escola d’Hoteleria i l’Ajuntament per a posar en valor els productes autòctons, el patrimoni gastronòmic, la identitat, els orígens i la història de Cambrils.

Per la seva banda, el representant de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Cambrils (AEHC) es va mostrar especialment il·lusionat per la celebració de la primera edició d’aquestes jornades de la mà de la Confraria. Va destacar el valor afegit que suposa tenir barques de pesca per Cambrils, i va afirmar que «cal treure pit d’aquests tres productes de la mar, que són molt versàtils a la cuina». També Francesc Gil, patró major de la Confraria de Pescadors del municipi, va pronosticar que aquestes noves jornades representaran un gran impuls per a la pesca perquè donaran a conèixer les qualitats de productes actualment poc valorats.

Programa d’activitats variat

També destaquen les dues degustacions populars gratuïtes, fins a exhaurir existències, que es portaran a terme al Mollet del Rec del Port de Cambrils de la mà de la Confraria de Pescadors.

La primera serà la degustació de seitons fregits del diumenge 10 de novembre, de 12:30 a 14 h, amb l’acompanyament d’actuacions d’ha- vaneres del grup Ultramar. La segona serà el tast de cananes amb ceba i tomàquet, amenitzat amb música del DJ Frank de la May, que tancarà les jornades el diumenge 24 de novembre, també en horari de 12:30 a 14 h.

El programa es completa amb un maridatge de degustació de gamba blanca amb vins dels cellers Herència Altès D.O. Terra Alta al restaurant Denver el 8 de novembre, una classe magistral de seitons en vinagre per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys a la Confraria el 10 de novembre i el taller Sabors que uneixen tradicions de l’alumnat de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils.

A més, com a activitat complementària del programa, el 15 d’octubre es va obrir la convocatòria del concurs de receptes a les escoles Ranxos a bordo, impulsat per l’Organització de Productes Pesquers (OPP) Peix Blau Tarragona, amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Cambrils i el Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils. El termini per a presentar-hi receptes s’ha allargat fins al dia 7 de novembre.