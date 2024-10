L'Hospitalet de l'Infant suspèn la CastaHalloween prevista per aquest dijous

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Per solidaritat amb les víctimes de la DANA, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha decidit suspendre la celebració de la festa de la CastaHalloween, que havia preparat per demà dijous, 31 d'octubre, a l'Hospitalet de l'Infant amb la col·laboració de l'Associació de Comerços de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors (ACHV).

No obstant això, del 31 d’octubre al 2 de novembre, sí que es podran comprar castanyes (i enguany també moniatos) a la parada que hi haurà a l’avinguda Via Augusta (davant de la farmàcia).

El dijous 31 d’octubre a l’Hospitalet de l’Infant s'havia previst una tarda de por, amb animació al carrer, una cercavila terrorífica per la zona comercial de la vila i repartiment de llaminadures i globus a la canalla als comerços locals.