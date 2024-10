Cambrils crearà dues illes de vianants al barri Antic i al barri del Port

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Una de les propostes més transformadores del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Cambrils és la de crear dues illes de vianants en els espais més concorreguts del municipi. La iniciativa busca regular dues zones de Cambrils on ja predomina la prioritat dels vianants: el nucli antic i el barri del Port.

La regulació del barri Antic implicarà la reconversió a plataforma única dels carrers Hospital i Sindicat, així com la inclusió del passeig Albert dintre de l’illa de vianants, eliminant 12 places de zona blava. En el total de l’illa de vianants es regularà l’accés dels vehicles motoritzats amb un control. L’avinguda Independència entre els carrers Verge del Camí i Pere III passarà a ser de sentit únic en direcció al carrer Mossèn Jacint Verdaguer per tal de pacificar l’entorn del mercat.

Tant aquest tram com els carrers Pere III i Mossèn Jacint Verdaguer es regularan com a prioritat invertida. A més s’eliminaran les pilones dels carrers Sant Plàcid i Creus. Paral·lelament, al barri del Port ja existeix una zona regulada com a illa de vianants, però aquesta s’ampliarà amb la reurbanització de la rambla Jaume I i els carrers transversals.

Les propostes en aquesta zona passen per incorporar el Pau Casals, que serà reconvertir a plataforma única, i la reconversió a prioritat invertida dels carrers Eduard Toldrà i Ramon Llull. A més s’implantarà un sistema de control amb càmeres de lectura de matrícules. A llarg termini, es planteja incloure el passeig de les Palmeres.