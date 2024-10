Josep Masdeu: «Estem canviant el perfil de la Fira, centralitzant-la al carrer Major i a les places»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Com es presenta la Fira enguany?

«Enguany podrem gaudir un altre cop tant del gran nivell dels nostres productes agrícoles com de les parades d’un sector comercial viu i amb identitat pròpia com ho és el comerç selvatà. La Fira té una part comercial, però també té una part lúdica: les atraccions, els tasts de vins, la zona de restauració, les actuacions musicals... Es tracta d’un esdeveniment molt important pel municipi, és un cap de setmana en què tothom pot trobar el seu propi espai i un lloc ideal per fer un intercanvi d’idees i opinions on també s’aprofita per reunir-se amb la família o els amics».

S’han inclòs novetats en el programa?

«Sí, el leitmotiv d’aquesta edició és la trobada de motos antigues. Hem fet una convocatòria juntament amb el Motoclub de la Selva del Camp. L’any passat ja vam fer una trobada de cotxes antics a la zona dels Ponts i va tenir molt d’èxit. Per altra banda, des de fa alguns anys que estem canviant el perfil de la Fira, centralitzant-la pel carrer Major i focalitzant els espais a les places del municipi com per exemple la zona de restauració, el tast de vins, les parades de productes de proximitat... Una altra novetat d’aquest any és l’obertura del Centre d’Interpretació dels Ollers de la Selva del Camp, es tracta del taller de l’últim terrissaire que quedava a la Selva, on s’explicarà en les diferents estances tot el procediment que es duia a terme per poder obtenir els tupins i olles tan característics del municipi, des d’on s’emmagatzemava el fang fins com el modelava i el coïa al forn. Aquest es podrà visitar gratuïtament dissabte a la tarda i diumenge durant tot el dia en horari de Fira, seran visites guiades de 30 minuts i tindran un aforament limitat».

Per algú que no sigui de la Selva i no hagi vingut mai a la Fira, què li recomanaria que no es perdés?

«Tot! Com he esmentat, la Fira és molt important pels selvatans i selvatanes i estem molt orgullosos. Si algú la ve a visitar per primer cop, la meva recomanació és que comenci pujant des del Portal d’Avall pel carrer Major fins al Castell, on trobarà parades de tota classe: artesanals, de proximitat, de les entitats, etc. Enguany amb motiu de l’obertura del Centre d’Interpretació dels Ollers de la Selva del Camp hem volgut fer una exposició a cel obert al carrer dels Ollers, fent així que la gent pugui descobrir aquest ofici que ha sigut molt important pel poble i que els porti directament al Ca l’Hipòlit, on podran gaudir de la visita guiada per aquest espai museístic».

Deixant de banda la Fira, van aprovar en el plenari de principis d’octubre la nova taxa de la recollida d’escombraries, que ja segueix la filosofia de qui més contamina, més paga. A nivell pràctic, com funcionarà això?

«La nova ordenança s’adapta a la llei, que entrarà en vigor el pròxim 2025. La normativa dicta que és el ciutadà qui ha de pagar el cost total del servei de recollida i tractament de la brossa, i això es farà a través d’aquesta taxa. Fa gairebé deu anys la recollida de la brossa li costava a l’Ajuntament uns 300.000 euros, en canvi, l’any que ve s’ha calculat que el cost sigui de 725.000 euros, més del doble. Nosaltres ho hem plantejat com un projecte social i col·lectiu, ja que s’ha de fer un esforç de tots els veïns i veïnes per millorar el percentatge de la recollida selectiva. A la Selva necessitem reciclar més i millor».

Com avancen les obres de la Defensa Agrària?

«L’edifici de la Defensa Agrària va ser construït l’any 1926 i requeria una sèrie d’actuacions que permetessin millorar la seva seguretat, funcionalitat i accessibilitat. La primera fase va consistir en les tasques de millora de l’estructura i substitució de la coberta de l’equipament, a finals d’aquest 2024 es preveu acabar la segona fase. Durant l’any 2025 es durà a terme la tercera fase que englobarà la instal·lació d’un nou sistema de climatització, la construcció de la nova zona de vestuaris o l’aïllament acústic de la sala. Tenim previst reobrir la sala l’any 2026, aprofitant que és el seu centenari».

Quins altres projectes tenen en marxa actualment? I quines seran les principals actuacions que volen emprendre de cara a 2025?

«Un altre projecte que es començarà aquest any serà l’arranjament del carrer de les Eres, un dels últims carrers del poble que es troben en mal estat. Es tracta d’una inversió de 550.000 euros on es rehabilitarà el carrer i es faran millores. També presentem un nou projecte de turisme anomenat Quatre passejades per la Selva monumental, que són quatre visites guiades per diferents espais del municipi. Finalment, també farem la presentació del projecte de refugi climàtic de la plaça del Portal d’Avall, que ho posarem en marxa l’any que ve».