La Fira omple la Selva de música, ball i artesania tot el cap de setmana

La Selva del Camp ja ho té tot a punt per a una nova edició de la Fira, que arranca avui omplint d’activitats el municipi fins aquest diumenge. Aquest és un esdeveniment consolidat a partir del privilegi reial de 1503, des de llavors, s’ha celebrat el darrer cap de setmana d’octubre.

Al certamen multisectorial gestat durant els anys vuitanta del segle XX s’hi va afegir, des de 2003, la recreació d’un mercat medieval al nucli antic que s’ha acabat transformant en una fira de productes agroalimentaris de proximitat i d’iniciatives de qualitat creades en l’entorn selvatà.

La Fira de la Selva del Camp serveix per mostrar l’actiu teixit d’entitats que disposa el municipi, a més de ser un cap de setmana d’especial rellevància per gaudir d’actuacions culturals i musicals d’artistes locals.

El carrer i la plaça Major seran l’epicentre del certamen on s’ubicaran les parades de la fira i del comerç de proximitat, acompanyades d’activitats d’animació.

A més des de l’Ajuntament de la Selva del Camp s’ha disposat de diversos espais que completaran l’activitat del certamen. Entre els destacats, el Centre d’Interpretació dels Ollers de la Selva del Camp oferirà visites guiades cada 30 minuts amb aforament limitat a Ca l’Hipòlit. Al costat d’aquest espai es disposarà una demostració de ceràmica durant tota la Fira.

Per altra banda, el carrer dels Ollers estarà guarnit amb una exposició de l’activitat terrissaire del municipi que es podrà visitar lliurement.

Tots aquells que arribin a la Selva del Camp durant el cap de setmana podran dirigir-se a l’Oficina de Turisme en l’horari de matins i tardes durant tot el cap de setmana.

Ràdio la Selva també s’ha sumat a la programació i emetrà una programació especial en directe durant tot el cap de setmana des de la plaça de les Pletes.

Al primer pis del Castell, els visitants podran votar per les fotografies del calendari de Jocs i joguets antics i tradicionals.

Per la seva part, la plaça de Simó Salvador estarà dedicada als cellers i als tasts de vins acompanyats amb diverses activitats musicals i lúdiques.

Un altre dels llocs significatius de la Fira és l’Espai Comaigua, on s’oferirà un taller per crear la teva pròpia xapa i un pintacares amb motius aquàtics. A més es repartiran globus per a tots els nens i nenes que ho visitin.

El Casal popular la Raconera ha organitzat un vermut musical pel dissabte 26 a partir de les 12 del migdia a la placeta de Santa Llúcia.

Finalment, la plaça Major acollirà durant el dissabte a la tarda i diumenge showcookings de Thermomix. El primer consistirà en una recepta ràpida amb productes de proximitat i la jornada de diumenge estarà dedicada a la demostració culinària.

Cal no oblidar les zones d’atraccions i firetes i de restauració que estaran obertes tot el cap de setmana a l’aparcament del Raval de Sant Pere i a la plaça de les Pletes respectivament.