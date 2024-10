Els ‘dips’ es tornen a fer amos del poble

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Els habitants del poble de Pratdip, al Baix Camp, tenen ben present la llegenda dels dips, uns gossos vampir i endimoniats que habitaven aquelles contrades i amenaçaven homes i bèsties amb els seus ulls brillants i els seus ullals xuclasang. D’aquí que el poble es conegués com el prat dels dips. Aquestes bésties terribles apareixen representades ja en dos retaules del municipi, el de Santa Marina del 1602 i un segon retaule de 1730, i també són presents en l’escut municipal. Més endavant, Joan Perucho s’inspiraria en aquest llop demoníac per crear un personatge vampíric, Onofre de Dip, que apareix en les seves Històries Naturals.

Prenent com a base tot aquest llegendari, ara fa deu anys l’Associació Pratdip Llegendari va posar en marxa una festa per difondre i promoure el patrimoni, la història i la cultura locals. Deu anys més tard, la cita s’ha consolidat com un festival per a tots els públics que combina la música, la tradició, el misteri i el patrimoni.

Enguany, la festa Pratip Llegendari se celebrarà de l’1 al 3 de novembre. Des de divendres a diumenge, el poble es transformarà per acollir desenes d’activitats, a més d’un mercat d’artesania, un espai gastronòmic i zones d’exposició fotogràfica. Per al públic familiar s’han programat tallers, espectacles teatrals i de titelles, una zona amb animals de corral i un singular Concurs de crits que premiarà el participant que tingui el xiscle més esgarrifós de tots.

El toc misteriós el posaran propostes com El carreró de la por, els Relats de por i misteri o el Dip’s Escape, un repte llegendari per superar en grup. Al Pratdip Llegendari també hi té un pes important la música, amb activitats com el Concert de Folk Rock català, durant el qual s’estrenarà la cançó Dips de Pratdip, o els concerts de música llegendària i d’himnes del rock de tots els temps. Pel que fa als espectacles, hi haurà la representació de la llegenda d’Onofre de Dip i l’espectacle de foc, misteri i erotisme Seducció de Sang, entre altres.

Encara que algunes activitats són de pagament, la majoria de les propostes són gratuïtes. Per a més informació i compra d’entrades es pot consultar la web del festival (www.pratdipllegendari.cat).