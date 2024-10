Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La DOP Siurana preveu una collita d'uns 2.750.000 litres d'oli d'oliva verge extra. Per tercer any consecutiu, la producció cau a més de la meitat, si es compara amb una campanya mitjana, segons indiquen des de la DOP, per la situació de sequera.

El president del Consell Regulador, Antoni Galceran, ha assenyalat que el canvi climàtic ha provocat que s'hagi registrat una «dràstica reducció» de la producció, per sota del 50% d'una collita normal en els darrers tres anys.

Pel que fa als preus, estimen que podrien estar «lleugerament per sota» respecte als de l'any passat. En la presentació de la nova collita feta aquest dijous a Vila-seca, el cuiner Eduard Xatruch ha apadrinat la campanya.