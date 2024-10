La Festa de l’Oli Nou de Mont-roig tindrà lloc el diumenge 3 de novembre al Parc Maria Martori

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El pròxim diumenge 3 de novembre, Mont-roig acollirà una nova edició de la tradicional Festa de l’Oli Nou, que se celebrarà de 9 del matí a 1 del migdia al Parc Maria Martori. En cas de mal temps, l’esdeveniment es traslladarà al Poliesportiu Municipal. Durant la jornada, els assistents podran gaudir del tradicional esmorzar popular, organitzat pel Bar el Mosset de Mont-roig, i adquirir oli nou dels productors locals Molí del Baix Camp i Oli Tasta’m.

La festa també comptarà amb un concurs d’allioli, per al qual és necessari inscriure’s abans del 31 d’octubre enviant un correu a promocio@mont-roig.cat o trucant al 977 17 25 27. Els participants hauran de portar els seus propis estris per fer l'allioli el mateix dia del concurs, utilitzant els ingredients proporcionats per l’organització. Un jurat, format per membres d’entitats locals i productors d’oli, tastarà els alliolis i premiarà el guanyador amb un lot d’oli d’oliva per tot l’any.

A més, durant la jornada, el grup Pepper and Soul oferirà una actuació musical, i es farà el sorteig d’un altre lot d’oli entre els assistents. Per participar-hi, caldrà obtenir una butlleta que es podrà aconseguir comprant oli nou o amb el tiquet de l’esmorzar.