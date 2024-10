Cambrils vota al ple municipal d’aquest dilluns les noves ordenances fiscals

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils celebra avui un ple extraordinari on s’aprovaran inicialment totes les ordenances fiscals del municipi. El govern municipal planteja la congelació dels principals impostos i taxes com l’IBI i l’ICIO, però s’ha vist obligat a augmentar la taxa de recollida i tractament de la brossa seguint la directriu europea que serà obligatòria a partir del gener.

La nova ordenança plantejada pel govern, que presumiblement serà aprovada a través de la seva majoria absoluta, implica un increment del 23% en la part fixa, buscant cobrir el cost real del servei.

El decret suposa també la implantació d’una nova quota variable que beneficiarà als veïns que facin ús de la recollida selectiva i penalitzarà a aquells que no s’adaptin a aquesta, tal com han fet molts municipis del Camp de Tarragona aquest any. Aquesta suposarà un màxim de 60 euros pels usuaris del porta a porta, la qual es reduirà fins a desaparèixer en funció de l’ús del sistema.

Pel que fa als veïns amb contenidors, la quota seguirà la mateixa mecànica a través de la identificació voluntària. En matèria econòmica, el consell plenari d’avui també aprovarà un expedient de modificació de crèdits del pressupost per import de 24.983,5 euros finançats amb nous ingressos i romanent de tresoreria per a despeses generals.

A més, el consistori preveu aprovar fins a disset reconeixements extrajudicials de crèdit per valor de 124.508 euros en factures de diferents departaments.

El PP rebutja la pujada

El Partit Popular de Cambrils ha mostrat el seu rebuig a la pujada de la taxa de la brossa al·legant una «falta de capacitat de l’equip de govern per trobar alternatives». Per contra, els populars demanen «una rebaixa de l’IBI per minimitzar l’impacte», seguint l’exemple de la Canonja

El PP afirma que «l’augment es basa en un informe de Secomsa qüestionat pels veïns» i avisa que l’increment «pot arribar fins al 77% segons el reciclatge de cada llar».