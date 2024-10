Cambrils tindrà un ‘centre gastronòmic’ a l’entorn del mercat el setembre de 2025

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils ha iniciat ja les obres de renovació i millora del Mercat de la Vila. Els treballs compten amb un import de 853.781 euros i s’allargaran fins al juny del 2025. Paral·lelament, el consistori ha aprovat definitivament el projecte de remodelació del tram de l’avinguda Baix Camp que connecta amb la rotonda de Montbrió.

Aquestes obres, que s’estimen adjudicades durant el primer trimestre del 2025 amb un import d’1.591.164 euros, preveuen una gran illa per a vianants on es puguin establir comerços i restaurants.

Amb aquests dos projectes, Enric Daza, regidor d’urbanisme de Cambrils, espera tenir «un centre gastronòmic i de promoció econòmica enllestit a l’últim semestre del 2025». Així ho ha transmès al veïnat de la zona, amb qui es va reunir juntament amb altres responsables municipals el passat 9 d’octubre. El regidor detalla que ha rebut una resposta positiva davant d’aquests treballs que volen «posar a les persones al centre» al barri antic.

L’epicentre d’aquesta transformació serà el Mercat de la Vila que culminarà la seva reforma el juny. El nou espai comptarà amb una façana de vidre oberta al carrer de la Verge del Camí i un nou accés al carrer Mossèn Jacint Verdaguer.

No obstant això, el canvi més rellevant serà a l’interior, on es passarà de 16 punts de venda a només 8, la meitat d’ells dedicats a la restauració i ubicats al centre. Daza remarca que el mercat romandrà tancat tot l’estiu per acabar d’enllestir els nous clients, de manera que la inauguració de l’espai es produirà al setembre, coincidint amb la remodelació de l’avinguda Baix Camp.

De fet, aquest 6 de novembre, l’Ajuntament organitzarà una nova reunió amb possibles operadors comercials on donar a conèixer la licitació de les parades. El regidor d’urbanisme assegura que aquest fet «ja ha generat molt d’interès entre les empreses».

Per a aquest equipament renovat, el consistori s’emmiralla en grans propostes com els mercats de la Boqueria de Barcelona, el de San Miguel de Madrid o el de San Martín de San Sebastián. Daza assegura que aquest és «un projecte de màxims» que respon al «creixement d’habitants i visitants de Cambrils i a la voluntat del sector turístic d’augmentar l’oferta gastronòmica al municipi». En aquesta línia el regidor vol implicar a les estrelles Michelin i a la URV en el projecte per «apostar per la investigació i la fusió».

En una segona fase, el consistori preveu un espai destinat a les degustacions al voltant del mercat. Daza destaca que també plantegen «una futura remodelació del celler per augmentar la presència gastronòmica a la zona».