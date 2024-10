Cambrils celebra les XI Jornades de l’Oli Nou del 25 d’octubre al 3 de novembre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les Jornades Gastronòmiques amb Oli Nou d’Oliva Verge de Cambrils tornen del 25 d’octubre al 3 de novembre per presentar en societat el primer oli de la temporada de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, que durant aquests 10 dies es podrà degustar com a aperitiu a 31 restaurants del municipi.

Les activitats programades són una ruta familiar per les oliveres; una xerrada amb degustació sobre la història de l’oli; la tradicional festa de l’oli nou amb esmorzar popular, activitats infantils i música en directe; una ruta cicloturística de 17 quilòmetres per conèixer de primera mà els camps d’oliveres del municipi i les degustacions als restaurants.

La regidora de Promoció Econòmica, Neus Cárdenas, ha explicat que Cambrils, com a capital gastronòmica de la Costa Daurada, té molts trets singulars i ha afirmat que l’oli d’oliva de Cambrils «és motiu d’orgull per cambrilencs i cambrilenques i un reclam per les persones que ens visiten i el turisme». En relació a les jornades, la regidora ha destacat l’increment dels restaurants participants en aquesta edició, el menú que oferirà el restaurant pedagògic de l’Escola d’Hoteleria i la feina feta per la Cooperativa Agrícola per sumar sinèrgies.

El president de la Cooperativa, Fernando Sarasa, ha celebrat l’arribada de les primeres olives a l’almàssera, ha destacat l’aposta de la Cooperativa de Cambrils per l’oli ecològic i ha lamentat que enguany la collita s’hagi reduït a la meitat, en bona part a causa de la sequera.

Per la seva part, el representant de l’AEHC, Xavier Martí, ha afirmat que l’oli nou de Cambrils és un súper producte, imprescindible a la cuina i a la taula, i ha assegurat que els restaurants ja estan esperant impacients per tastar l’oli de la primera premsada.

Finalment, el director de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils,Jorge Gómez, ha explicat que l’oli és una de les riqueses de l’agricultura local i que, com a escola que forma joves que seran el futur de la gastronomia, tenen la missió de promocionar-lo i posar-lo en valor.

Les jornades començaran el dissabte 26 d’octubre amb una ruta familiar per les oliveres, amb inscripció prèvia al correu info@coopcambrils.com o telèfon 977369511, que sortirà de l’Agrobotiga da la Cooperativa. És un recorregut a peu per poder veure en primera persona el camí que fa una oliva fins a convertir-se en oli, visitar el molí i tastar l’oli nou.

El programa continua el dimecres 30 d’octubre amb la xerrada i degustació 2.000 anys d’evidències de l’oli a Cambrils a càrrec del director del Museu d’Història de Cambrils, Gerard Martí. En aquest cas, les inscripcions es poden fer al correu peconomia@cambrils.cat o al telèfon 977794679.

Com és habitual, l’acte més destacat del programa serà l’esmorzar popular de la Festa de l’Oli Nou a les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola de Cambrils (carretera Montbrió, km2), que tancarà les jornades el diumenge 3 de novembre. A partir de les 9 hores, els i les assistents podran esmorzar pa torrat, llonganissa, fruita i oli nou d’oliva verge extra de la nova collita per només 5 euros, mentre gaudeixen de l’actuació de la Colla Gegantera Tota l’Endenga i música en directe.

L’agrobotiga obrirà en horari especial, de 9 a 13:30 hores per qui vulgui aprofitar l’ocasió per fer la compra de productes de proximitat. Com a promoció, les persones que hagin comprat el tiquet de l’esmorzar tindran un descompte de dos euros per a la compra d’una garrafa de cinc litres o dues unitats de dos litres d’oli d’oliva verge extra.

Per segon any consecutiu, el mateix diumenge 3 de novembre també s’ha organitzat una ruta cicloturística de 17 km per conèixer de primera mà els camps d’oliveres, que començarà al Museu Molí de les Tres Eres a 8 del matí i acabarà a la Festa de l’Oli Nou. Les persones interessades s’hi poden apuntar a través d’aquest formulari.

Els 31 restaurants que oferiran pa amb oli nou de la Cooperativa com a aperitiu del 25 d’octubre al 3 de novembre són Bec d’Or, Brisas de Mar, Cal Tendre, Can Jordi, Dofí Verd, Duomo, Dallitaliano, El Capi, Gami, Hiu, Kema, Keoke Bar, La Confraria del Port, La Palmera de la Llosa, La Stiva, La taverna del Port, Les Barques, Les Fonts, Les Taules, L’Espai, L’Original Experiències Gastronòmiques, Marro Cafè, Miquel, Maset, Miramar, Pizzeria Restaurant Antica Roma, Reset Restaurant, Rincón de Iruña, Sotacel, Taverna Lekeitio i Xiringuito Restaurant del Mar.