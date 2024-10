L'Hospitalet de l'Infant inaugura la plaça Dinou d'Octubre en honor als treballadors de la Central Nuclear Vandellós I

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte 19 d’octubre, coincidint amb el 35è aniversari de l’incendi de la central nuclear de Vandellòs I, l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha inaugurat la Plaça Dinou d’Octubre a l’Hospitalet de l’Infant.

En l’acte institucional que ha organitzat a les 12 h, a l’espai públic situat entre l’Alberg Esportiu Àster, el casal d’Hifrensa i l’antiga Escola Àster, l’alcaldessa, Assumpció Castellví; i la presidenta de l’Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN), Nieves Sánchez, han descobert una placa amb la llegenda: «Plaça del Dinou d’Octubre, en memòria dels treballadors i treballadores de la Central Nuclear Vandellòs I, dels equips d’emergència i de totes aquelles persones que van participar en l’extinció de l’incendi ocorregut el 19 d’octubre de 1989».

D’aquesta manera, tal com es va acordar en la sessió plenària del 31 de juliol, ha quedat batejat oficialment aquest espai que forma part del Poblat Hifrensa, la colònia industrial construïda a finals dels anys 60 del segle XX per acollir les persones que van treballar a la central nuclear. Fins ara, aquesta plaça no disposava d’una denominació específica o genuïna.

Prèviament, han parlat Brauli Conejo i Manel Barreno, en representació dels extreballadors de la Central Nuclear Vandellòs I que van evitar una possible gran catàstrofe nuclear a Espanya.

Tots dos han agraït aquest reconeixement i Brauli Conejo ha recordat els moments «anguniosos» i «esgotadors» que van viure aquella nit del 19 d’octubre del 1989 i ha posat en valor el paper que van tenir també els bombers i «el cos de vigilància i guàrdies de seguretat». Aquests últims, ha explicat Conejo, van ser «els primers a posar-se sota les ordres del personal d’operació» i «els que van agarrar les primeres mànegues per lluitar contra el violent foc». «Durant les 17 llargues hores que va durar l’incident, alguns es van mantenir al peu del canó, donant mostres del seu coratge i sacrifici», ha dit.

L’alcaldessa, Assumpció Castellví, durant la seva intervenció ha destacat «la valentia, la generositat, l’altruisme i la professionalitat» de totes les persones que van actuar aquell dia de l’accident, el més greu succeït a Espanya en una instal·lació nuclear.

La presidenta de l'ASTECSN, Nieves Sánchez, ha insistit en la importància que té reconèixer públicament l’actuació dels treballadors de la central nuclear Vandellòs I de totes les persones que van actuar «per evitar una catàstrofe nuclear, que hagués tingut conseqüències inconmensurables».

A aquest acte, obert a la ciutadania, hi ha assistit molts veïns i veïnes, extreballadors de la Central Nuclear Vandellòs I, representants i treballadors de la Central Nuclear Vandellòs II; personal de la central nuclear d’Ascó, bombers, voluntaris del Parc de Bombers de l’Hospitalet de l’Infant, representants de la Policia Local, de la Creu Roja, de l’empresa de seguretat Protecsa, d’ASTECSN, els exalcaldes de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant Josep Castellnou i Alfons Garcia; diversos regidors i regidores del municipi; i els alcaldes de Tivissa i Cambrils.