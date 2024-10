Tanquen les dutxes dels pavellons esportius i del camp 3 de Cambrils per tasques de millora

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les dutxes del Palau Municipal d’Esports, el camp de futbol 3 i la pista poliesportiva de la zona esportiva de Cambrils romandran tancades temporalment des d’avui per la realització de treballs de manteniment i adequació a la nova regulació. Aquestes actuacions s’han de portar a terme en compliment de la normativa que fixa els nous requisits sanitaris de prevenció relatius a la qualitat de l'aigua en instal·lacions que inclouen sistemes d'aigua sanitària.

Aquest reial decret s’ha implementat amb l'objectiu de millorar els estàndards de seguretat sanitària, posant l'accent en la prevenció de riscos per a la salut associats a la qualitat de l'aigua, especialment en instal·lacions on aquesta pugui ser susceptible de contaminació, com ara piscines, gimnasos i altres espais d'ús públic.

El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils està treballant amb l’objectiu de mantenir l’ús esportiu de les instal·lacions tant per part de clubs com de persones abonades, i està estudiant alternatives d’urgència per cobrir les necessitats de les competicions i facilitar la comoditat de les persones usuàries durant aquest període.

Les obres al circuit d’aigua dels pavellons i del camp futbol es realitzen després de detectar nivells baixos de legionel·losi, que no han suposat cap risc per la salut, en una inspecció ordinària de les instal·lacions. Per aquest motiu, es realitzarà un manteniment preventiu i correctiu per evitar possibles contagis i garantir la qualitat de l’aigua.

Concretament, es revisaran i actualitzaran els sistemes d'aigua, incloent-hi dipòsits, canonades i dutxes, per complir amb els requisits tècnics i de qualitat que exigeix la nova normativa. Els treballs permetran assegurar que l'aigua utilitzada a les dutxes i altres sistemes compleixi amb els paràmetres de seguretat sanitària estipulats, contribuint així a prevenir riscos de salut pública.

La regidora d’Esports, Camí Mendoza, i el personal tècnic del Departament es van reunir ahir amb les entitats esportives que fan ús de les instal·lacions per informar-los de la situació. Està previst que les dutxes estiguin fora de servei entre 4 i 5 setmanes per portar a terme les obres i els posteriors controls necessaris per garantir el compliment dels nous estàndards.

L’Ajuntament considera que aquesta mesura temporal és essencial per assegurar el benestar i la salut de totes les persones usuàries i demana disculpes per les molèsties que pugui ocasionar. En aquest sentit, ha agraït la comprensió i ha demanat la col·laboració durant el procés.